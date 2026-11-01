فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

أوكون يصدر بيانًا بعد استبعاده من تشكيلة هاس وينفي شائعات حدوث اشتباك جسدي

أصدر إستيبان أوكون أول بيان له للرد على التقارير الإعلامية التي تناولت خلافه مع فريق هاس خلال جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1.

منشور: 01-11-2026

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إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

نفى إستيبان أوكون، سائق هاس المستبعد من المشاركة في جائزة المكسيك الكبرى، صحة الشائعات التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية بشأن حدوث اشتباك جسدي بينه وبين مدير الفريق أياو كوماتسو، وذلك في أول رد له على غيابه عن سباق نهاية هذا الأسبوع.

وجلس أوكون خارج السيارة في المكسيك، ويُرجح أن يكون ذلك مرتبطًا بخلاف علني نشب بينه وبين مهندسة سباقه خلال التجارب الحرة. وأدى ذلك إلى إجراء نقاش مع الفريق مساء الجمعة، في ظل تزايد التوتر في العلاقة بين السائق الفرنسي وفريقه.

وعلى إثر أحداث يوم الجمعة، التي لا تزال تفاصيلها محدودة، قرر فريق هاس استبعاد أوكون من بقية مجريات عطلة نهاية الأسبوع، ليحلّ سائق الاحتياط وسائق تويوتا في بطولة العالم للتحمل ريو هيراكاوا مكانه اعتبارًا من التجارب الحرة الثالثة.

لكن مع انتشار التكهنات في وسائل الإعلام الفرنسية بشأن الطبيعة الدقيقة للخلاف بين أوكون وكوماتسو، بما في ذلك شائعات عن احتمال حدوث اشتباك جسدي بينهما، اضطر ممثلو أوكون إلى نفي تلك الأنباء التي لم تستند حتى الآن إلى أدلة مؤكدة، وذلك عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي نشرته حسابات أوكون: "عقب القرار الأخير الذي أكده فريق هاس للفورمولا 1، والقاضي بعدم مشاركتي في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى هذا الأسبوع، أود أن أوضح رسميًا موقفي من بعض التقارير الإعلامية والتكهنات المحيطة بهذا الوضع".

وأضاف: "أدى اختلاف في وجهات النظر مساء أمس إلى نقاش بين الأطراف المعنية. وبينما أقرّ بحدوث ذلك، فإنني أرفض بشكل قاطع جميع التقارير أو الادعاءات التي تشير إلى استخدام أي شكل من أشكال العنف الجسدي لحل أي خلاف، مهما كانت طبيعته".

وتابع: "أدين بشدة العنف بجميع أشكاله، وأؤمن إيمانًا راسخًا بأن الخلافات يجب التعامل معها دائمًا باحترافية واحترام وتفاهم متبادل. وأطلب بكل لطف تجنب التكهنات في الوقت الذي تتم فيه معالجة هذه المسألة. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أخرى في الوقت المناسب".

وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أوكون سيعود إلى مقعده في جائزة البرازيل الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، أو ما إذا كان سيكمل الموسم مع الفريق المملوك لمستثمرين أمريكيين من الأساس.

ويخوض السائق البالغ من العمر 30 عامًا، والفائز بإحدى جوائز الجائزة الكبرى، معركة للحفاظ على مستقبله في الفورمولا 1، بعدما قرر الفريق الاستغناء عنه لموسم 2027 لصالح رافا كامارا، سائق فيراري الناشئ، فيما تتضاءل خيارات بقائه في البطولة بسرعة كبيرة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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