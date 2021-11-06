أوكون يصبح رابع سائق في المكسيك يتلقّى عقوبة إثر تغيير وحدة طاقته

بعد العقوبات التي تلقاها كل من لاندو نوريس سائق مكلارين، يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري ولانس سترول سائق أستون مارتن، فسيتراجع أوكون كذلك إلى آخر شبكة الانطلاق بعد حصوله على وحدة طاقة جديدة عقب التجارب الحرة الأخيرة في المكسيك اليوم.

وجاء في بيان مقتضب من ألبين بشأن ذلك: "سيحصل إستيبان على محرك جديد لجائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع - الرابع له هذا الموسم. جميع مكونات وحدة الطاقة ستكون جديدة تمامًا للتصفيات والسباق".

ويعني ذلك أن أفضل سائق في التصفيات من هذا الرباعي سينطلق من المركز الـ 17، ما يمنحهم جميعًا ما يتنافسون عليه في حصة التجارب التأهيلية بعد ظهر اليوم.

في المقابل، سيدخل جورج راسل سباق الغد كذلك مع عقوبة ستجعله يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله بعدما آثر فريقه ويليامز وضع علبة تروس جديدة على سيارته بعد التجارب الحرة يوم أمس الجمعة.

جديرٌ بالذكر أنّه ومنذ فوزه الصادم في المجر قُبيل العطلة الصيفية، فقد أخفق أوكون في إنهاء أيّ سباق في مركز أفضل من السابع، كما انسحب من الجولة الأخيرة في أوستن، وذلك إثر معاناته مع الوتيرة خلال نهاية الأسبوع.