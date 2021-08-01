أوكون يُشيد بدور ألونسو في انتصاره في المجر

حقّق أوكون انتصارًا مفاجئًا في سباق المجر الفوضويّ مستفيدًا من حوادث اللفّة الأولى قبل توقّفه للانتقال إلى إطارات ملساء عوضًا عن الانطلاقة الثابتة.

وسمح ذلك بدفعه إلى المركز السابع عندما توقّف لويس هاميلتون بعد ذلك بلفّة، ونجح الفرنسي في التشبّث أمام سيباستيان فيتيل في ما تبقّى من السباق.

وعبر أوكون خطّ النهاية بفارق 1.8 ثانية عن الألماني، وساعده زميله ألونسو، الذي بذل جهدًا ضخمًا للإبقاء على هاميلتون المتعافي خلفه لـ 10 لفّات بعد أن كان البريطاني أسرع بثلاث ثوانٍ في اللفّة من المتصدّرين.

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وتمكّن هاميلتون من تجاوز ألونسو أخيرًا نحو المركز الرابع قبل أن يتجاوز كارلوس ساينز الإبن بعد ذلك بلفّتين، لكنّه لم يكسب المزيد إثر ذلك وعبر خطّ النهاية بفارق 2.7 ثانية عن أوكون في المركز الثالث.

ومثّل هذا الانتصار الأوّل للحظيرة المتمركزة في إنستون منذ فوز ألونسو بجائزة اليابان الكبرى في فوجي في 2008، وهذا الأوّل لسيارة مزوّدة بمحرّك رينو منذ 2018.

وبحديثه بعد السباق، أشاد أوكون بفريقه وبدعم ألونسو لمساعدته على الفوز.

وقال: "يا لها من لحظة! يا لها من لحظة!".

وأضاف: "هذا شعورٌ رائع. من الواضح أنّ هذا الفوز الأوّل لمجموعة رينو منذ عودتها إلى الفورمولا واحد. واجهنا بعض اللحظات الصعبة هذا الموسم وتجاوزناها معًا كفريق. قدّمنا أداءً رائعًا في سيلفرستون".

وأكمل: "أمّا اليوم، فما الذي يسعني قوله؟ هذا مدهش. تهاني لفرناندو كذلك، لأنّني أعتقد بأنّ الفوز جاء من خلال المعارك التي قدّمها. إنّه عمل فريق. أعتقد بأنّ اليوم كان مدهشًا".

وانتظر ألونسو في منطقة خطّ الحظائر المغلق لمقابلة أوكون وتهنئته، حيث قال الأخير أنّهما يُشكّلان "ثنائًا باهرًا" معًا.

وقال في هذا الصدد: "نحن نعمل معًا وندفع الفريق ونُحاول التحسّن والاقتراب أكثر من ركب الصدارة".

وأضاف: "أخبرني الجميع بالكثير من الأشياء حول فرناندو قبل قدومه، لكنّ كلّ شيء خاطئ. يُمكنني أن أخبركم أنّه رجلٌ رائع وأنا أستمتع بالتعاون معه".

وشكر أوكون فريق ألبين على ثقته ومساعدته له في أوقاته الصعبة.

وقال حيال ذلك: "عندما تخرج من القسم الأوّل من التصفيات وتكون في المركز الـ 17 فأنت لا تعلم موقعك، لكنّ الفريق حافظ على ثقته في".

وأكمل: "عدنا إلى الموقع الذي نستحقه، كان ذلك مذهلًا. كان سيباستيان سريعًا جدًا طوال السباق وضغط عليّ كثيرًا. لكن أجل تمكّنا من الإبقاء عليه خلفنا وكان ذلك رائعًا".