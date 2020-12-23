أوكون يُشيد بالتقدّم "القويّ" خلال موسم عودته إلى الفورمولا واحد

لعب أوكون دور السائق الاحتياطي لمرسيدس في 2019 بعد عدم حصوله على مقعدٍ في صفوف رينو، ومكلارين وريسينغ بوينت على إثر فشل صفقات متتابعة في سوق السائقين.

لكنّ رينو سارعت إلى التعاقد مع أوكون ليُجاور دانيال ريكاردو في 2020 ما سمح للفرنسي بالعودة بعد عام.

وأكمل الفرنسي الشاب الموسم بـ 62 نقطة مُحقّقًا منصّة تتويج ضمن جائزة الصخير الكبرى.

وقال أوكون: "كان التقدّم قويًا جدًا بشكلٍ عام. أنا سعيدٌ بما سار عليه الموسم على صعيد الوتيرة والأداء وكيفيّة عملنا مع الفريق. أصبحنا أقوى بالمقارنة مع بداية الموسم".

وأضاف: "أشعر بأنّني كسبت الكثير من الأداء، وكسبت الثقة داخل السيارة وذلك جيّدٌ جدًا. سنتأكّد من أنّنا مسيطرون على جميع التفاصيل في العام المقبل وأنّنا جاهزون".

وأكمل: "من المؤسف أنّنا خسرنا المركز الثالث في بطولة الصانعين، لكن هناك الكثير من الإيجابيّات التي يجب أخذها من هذا العام، وهناك جوانب أخرى لم تكن مثاليّة في ذات الوقت".

وأردف: "ستكون لدينا طريقة عملٍ في العام المقبل، لكنّ أخذ الإيجابيّات ومحو السلبيات سيسمح لنا بالتواجد في موقع قويٍ في العام المقبل".

وعانى أوكون لمجاراة زميله ريكاردو على مدار هذا العام، حيث تفوّق عليه لمرّة وحيدة في تصفيات جافة خلال الجولة الأخيرة في أبوظبي.

وأكمل ريكاردو الموسم متقدّمًا بـ 57 نقطة على أوكون في بطولة السائقين، ليتواجد الصانع الفرنسيّ في المركز الخامس في الترتيب العام بعد أن خسر في مواجهة مكلارين وريسينغ بوينت في السباقات الأخيرة.

وسينضمّ فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين إلى أوكون في موسم 2021 في ظلّ انتقال ريكاردو إلى مكلارين.