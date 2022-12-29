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أوكون يشك بحاجة غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين

شكك إستيبان أوكون في حاجة زميله في بطولة العالم للفورمولا واحد بيير غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين، إذ يعتقد بأنه سيمثّل "ركيزة جيدة" للفريق في موسم 2023.

أوكون يشك بحاجة غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين

غاسلي سيدافع عن ألوان ألبين في الموسم المُقبل بعدما أمضى كامل مسيرته في الفورمولا واحد حتى الآن تحت مظلة ريد بُل، وفي معظم الوقت قاد لصالح فريقها الرديف ألفا تاوري.

وبتلك الخطوة سيحل غاسلي مكان بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو الذي سيقود لصالح أستون مارتن في 2023.

في المقابل، يقود أوكون مع الفريق المتمركز في إنستون منذ 2020، حيث لعب دورًا كبيرًا في مساعدة ألونسو على التأقلم مع الفريق عندما انضمّ إليه العام الماضي بعد موسمين أمضاهما خارج الفورمولا واحد.

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لكن أوكون واثق بأن غاسلي سيتأقلم سريعًا ضمن صفوف ألبين، ولن يحتاج الكثير من المساعدة من أجل بلوغ الاستقرار في المراحل الأولى من موسم 2023.

حيث قال: "لا أعتقد بأنه سيحتاج الكثير من المساعدة. أرى أن بيير متمرّس جدًا، فقد قاد لصالح فرق مختلفة وخاض الكثير من التجارب قبل ذلك. دومًا ما يكون ذلك منحنى تعلّم من أجل فهم السيارة وكيفية عملها".

وأضاف: "أنا والفريق لدينا مفاتيح ذلك، ومجددًا، الأمر الأهم هو بالنسبة لنا هو أن تكون هنالك نقاشات وجدل، وأن نقوم بنفس الذي كنا نفعله مع فرناندو".

وتابع: "علينا أن نستخلص الوتيرة على الفور من أجل تسجيل النقاط وأن نقدم بيانات جيدة للفريق من أجل تحسين السيارة".

وأكمل: "اختبرت بالفعل أجزاء من سيارة 2023، وكانت النتيجة مشجعة للغاية. نحتاج لمواصلة العمل في ذلك الطريق وبيير سيمثّل ركيزة جيدة لذلك".

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ويليامز اختارت عدم مواصلة برنامج التطوير في 2022 بعد اتّضاح حتميّة المركز العاشر
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أوكون يشك بحاجة غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين

شكك إستيبان أوكون في حاجة زميله في بطولة العالم للفورمولا واحد بيير غاسلي للكثير من المساعدة من أجل التأقلم داخل صفوف ألبين، إذ يعتقد بأنه سيمثّل "ركيزة جيدة" للفريق في موسم 2023.

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