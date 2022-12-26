أوكون يشعر "براحة أكبر" تحت الإدارة الحالية لفريق ألبين

قاد أوكون جهود ألبين في الموسم الماضي، حيث تفوّق بفارق ضئيل على زميله فرناندو ألونسو على صعيد النقاط على طريق الفريق نحو حسم المركز الرابع في ترتيب الصانعين متصدرًا مجموعة الوسط.

واعتبر الفرنسي موسم 2022 الأفضل في مسيرته حتى الآن، وذلك بعد عودته إلى البطولة مع رينو في 2020 قبل تغيير اسم الفريق إلى ألبين في الموسم التالي.

كما شهد الفريق تغييرات عدّة على الصعيد الإداري كذلك في الأعوام الأخيرة، حيث تولّى مدير أستون مارتن السابق أوتمار زافناور مهام إدارة الفريق في فبراير الماضي، ليحل مكان الإدارة السابقة التي انقسمت بين المدير التنفيذي مارسين بودكوفسكي ومدير السباقات دايفيد برافيو.

ويعمل زافناور الآن تحت إشراف المدير التنفيذي لورون روسي ورئيس مجموعة رينو لوكا دي ميو، الهيكل الإدارة الذي يشعر أوكون بأنه سيستخلص الأفضل منه.

حيث قال: "انتقلت إلى إنستون للمرة الأولى في 2010، أي قبل 12 عامًا، ذلك جنوني، حيث شهدت العديد من التغييرات".

وأضاف: "نحظى باستقرار الآن على المدى الطويل، وهو أمر رائع. لدينا إدارة جيدة مع أوتمار، مع لورون ومع لوكا، وذلك فريق رائع في رأيي".

وتابع: "ذلك الفريق يمنحنا ضغطًا إيجابيًا. ليس هنالك ذلك الضغط السيء، حيث تحتاج أن تؤدي وإلا سينتهي دورك. الوضع مختلف تمامًا. هنالك ذلك الشغف للتسابق، ذلك الشغف لرياضة السيارات".

واختتم: "منذ قدوم لورون، لوكا وأوتمار، أشعر براحة أكبر بالتأكيد، ولهذا سأكون هادئًا للغاية".