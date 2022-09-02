أوكون يشرح سبب رغبته بمزاملة شوماخر في ألبين في 2023

تخوض ألبين حاليًا نزاعًا تعاقديًا مع سائقها الاحتياطي أوسكار بياستري بعد إعلانه سائقًا للفريق لموسم 2023 وإسراع الأسترالي بنفي ذلك والقول بأنه لم يوقع عقدًا للموسم المُقبل.

وبينما تم الاستماع إلى تلك القضية في مجلس الاعتراف بالعقود هذا الأسبوع، تواصل ألبين النظر في خيارات أخرى للعام المُقبل لمزاملة أوكون، بما فيها بيير غاسلي سائق ألفا تاوري الحالي.

لكن أوكون كشف في سبا نهاية الأسبوع الماضي بأن شوماخر - الذي يخوض حاليًا موسمه الثاني في الفورمولا واحد مع هاس - هو اختياره ليكون زميلًا له في العام المُقبل.

كما كشف في زاندفورت يوم أمس الخميس بأن هنالك "الكثير من المحادثات" تجمعه بألبين حاليًا حول خطط 2023، وأنه واثق بأن الفريق سيتّخذ القرار الصائب.

فقال: "الجميع يعلمون أن اختياري، إذا ما كان لي رأي في المسألة، هو ميك، في حال لم يكن مرتبطًا بشيء العام المُقبل".

وأضاف: "من جانبي، وبغض النظر عن اختيار الفريق، فسأركز على عملي وتطوير السيارة لمحاولة دفع الفريق إلى الأمام. هذا ما أريد تحقيقه".

هذا ويرى أوكون أن بمقدور شوماخر تقديم أداء جيد إذا ما تم منحه سيارة أكثر تنافسية، مُشيرًا إلى سجل الألماني في فئات الناشئين حيث فاز بلقبي الفورمولا 2 والفورمولا 3 الأوروبية.

فقال: "لقد أظهر موهبته في فئات الناشئين كذلك، إنه سريع جدًا. وذلك ظهر أيضاً في بعض الأحيان في الفورمولا واحد، إذ أنه ليس من السهل أن تقدم أداء جيدًا مع سيارة متأخرة على صعيد التنافسية. فقد عانيت من ذلك عندما بدأت مسيرتي في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا واثق بأنه شخص رائع وبمقدوره تقديم أداء جيد للغاية إذا ما انضم إلى فريق تنافسي. وألبين تنافسية في الوقت الحالي. ذلك هو رأيي فقط. لكن القرار للفريق في النهاية، لكنه يعلم بأن ذلك هو تفضيلي".