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أوكون يرى أن علاقته مع ريكاردو ستكون "أفضل بكثير" من التي جمعته مع بيريز

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أوكون يرى أن علاقته مع ريكاردو ستكون "أفضل بكثير" من التي جمعته مع بيريز
20-02-2020

يرى إستيبان أوكون أن علاقته مع دانيال ريكاردو "أفضل بكثير" من تلك التي جمعته مع سيرجيو بيريز زميله السابق خلال فترة تواجدهما معاً ضمن صفوف فورس إنديا.

احتكّ الفرنسيّ بزميله بيريز على الحلبة عدة مرات خلال الموسمَين اللذين جمعاهما ضمن صفوف فورس إنديا. ولفترة من الوقت، تمّ منعهما من منافسة بعضهما البعض على المسار تجنباً للحوادث.

لكن وبينما لا يحمل أوكون أية رغبة للاحتكاك مع ريكاردو على المسار، لكنه لا يتوقع تكراراً للحوادث "غير المقبولة" التي جمعته بزميله السابق بيريز.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال رؤيته للعلاقة مع ريكاردو بالمقارنة مع بيريز: "ما حصل في فورس إنديا أمرٌ لا أود تكراره".

وأكمل: "لم يكن جواً لطيفاً هناك. كان هناك احترام بيننا كسائقَين، لكنني لم أبطئ الفريق أو غير ذلك، لكن الجو بيننا لم يكن جيداً للغاية. على الحلبة شهدنا عدة لحظات متقاربة. ولم يكن ذلك جيداً".

وتابع: "ذلك ليس أمراً تود تكراره. بالتأكيد العلاقة أفضل بكثير بيني وبين ريكاردو بالمقارنة مع بيريز. لذا، أعتقد أنه إن كان بوسعنا مواصلة العمل هكذا حتى وإن كان الوضع مختلفاً على المسار، فإن العلاقة ستكون أفضل بكثير لنا وللجميع كذلك".

واسترسل: "نأمل أن نقوّي هذه العلاقة وأن ندفع الفريق إلى الأمام. لا نود حوادث. بالتأكيد قد تحصل خلال الانطلاقة أو غيرها، لكننا لا نرغب بتكرار الحوادث السابقة (في فورس إنديا)".

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من جهته، لا يبدو على ريكاردو القلق حيال أية "ألاعيب" من قبل أوكون، ولا يشعر بضرورة الكلام معه لتحديد أية قواعد قبيل انطلاق الموسم.

فقال: "أنا بالتأكيد أصل إلى الموسم بمقاربة جديدة. لا أود وضع أية قوانين منذ اليوم الأول، لأنني أعتقد أن ذلك سيتسبب بتوتر".

وأكمل: "أنا مستعد للمنافسة، لكنني لست مستعداً لأية ألاعيب. لو حصل ذلك على المسار فسأتعامل مع الموقف في وقته، لكنني أعتمد موقفاً إيجابياً ومنفتحاً".

أما سيريل أبيتبول مدير فريق رينو، فيبدو واثقاً للغاية من أن العلاقة بين السائقين لن تشوبها المشاكل.

فقال: "أعتقد أنهما يمتلكان الخبرة، والمستوى اللازم من الاحترافية".

واختتم: "أعتقد أنهما يمتلكان السلام الذهني الذي يسمح لهما بالتعامل مع مثل هذه المواقف. لكن في حال دعت الضرورة للتدخل، فسأتدخل!".

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