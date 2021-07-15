أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته

تمتع أوكون ببداية قوية لموسم 2021، حيث تواجد ضمن مراكز النقاط في أربع مناسبات متتالية بين جولتي إيمولا وموناكو، إلى جانب تأهّله مرّتين على صف الانطلاق الثالث.

وقد لعبت تأديات أوكون دورًا في قرار ألبين بتجديد عقده لثلاثة مواسم حتى نهاية موسم 2024، لكنّ أداءه تراجع منذ ذلك الحين.

حيث عجز الفرنسي عن تسجيل النقاط منذ سباق موناكو، وتم إقصاؤه من القسم الأول للتصفيات لكلا السباقين في النمسا، في حين نجح زميله وبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو في تسجيل النقاط.

وقد صرّح أوكون عقب انسحابه من اللفة الأولى في سباق جائزة النمسا الكبرى بأنّه سيطلب من ألبين تغيير أكبر عدد ممكن من الأجزاء على سيارته لمحاولة معالجة معاناته الأخيرة.

وضمن مراجعته لجائزة بريطانيا الكبرى التي تُقام نهاية هذا الأسبوع، أكّد مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي للفريق بأنه سيتم اعتماد هيكل جديد على سيارة أوكون في سيلفرستون.

حيث قال: "خاض إستيبان سباقين صعبين في النمسا، إذ ما نزال نبحث فيما إذا كانت هنالك أيّة أسباب تقنية وراء ذلك".

أضاف: "ومن أجل دحض أي شك، فقد اتّخذ الفريق القرار بإدخال تعديلات مكثّفة على سيارته في سيلفرستون، بما في ذلك استعمال هيكل جديد".

وتابع: "قدّم إستيبان تأديات قوية للغاية في بداية الموسم، وتأهّل بالسيارة على صف الانطلاق الثالث باستحقاق في سباقين متتاليين قبل بضعة أسابيع، لذلك فإننّا نعمل سويًا من أجل ضمان عودته، ونهاية هذا الأسبوع هي الفرصة المثالية للقيام بذلك".

من جهته، أوضح أوكون بعد جولته الصعبة في النمسا بأنّه ما يزال يتمتع بذات العزيمة القوية، نافيًا أن يكون تراجع أدائه نتيجة لتوقيع عقده الجديد مع الفريق.

فقال: "أبذل ذات المجهود الذي كنت أبذله في بداية الموسم. أذهب إلى المصنع بذات القدر وأحاول تقديم أقصى ما لديّ كما كنت قبل توقيع العقد الجديد الذي ليس له أيّة علاقة بتراجع الأداء الذي نواجهه في الوقت الحالي".

وضمن معرض حديثه في مراجعة الفريق لجولة سيلفرستون، قال أوكون: "أعمل والفريق بقوة خلف الكواليس لنرى ما يمكن تحسينه. وأعلم بأننا سنعود إلى المستوى الذي كنا عليه في بداية الموسم والعمل الجاد سيتواصل حتى نحقق ذلك ونتخطاه أيضاً. أنا متحفّز جدًا لتحقيق نتيجة جيّدة نهاية هذا الأسبوع".