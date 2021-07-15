تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد التالي / جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته

سيحصل إستيبان أوكون على هيكل جديد لسيارة ألبين لجائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك من أجل "دحض أي شك" حول ما إذا كانت المشاكل التقنية هي المتسببة بتراجع الأداء مؤخرًا.

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته

تمتع أوكون ببداية قوية لموسم 2021، حيث تواجد ضمن مراكز النقاط في أربع مناسبات متتالية بين جولتي إيمولا وموناكو، إلى جانب تأهّله مرّتين على صف الانطلاق الثالث.

وقد لعبت تأديات أوكون دورًا في قرار ألبين بتجديد عقده لثلاثة مواسم حتى نهاية موسم 2024، لكنّ أداءه تراجع منذ ذلك الحين.

اقرأ أيضاً:

حيث عجز الفرنسي عن تسجيل النقاط منذ سباق موناكو، وتم إقصاؤه من القسم الأول للتصفيات لكلا السباقين في النمسا، في حين نجح زميله وبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو في تسجيل النقاط.

وقد صرّح أوكون عقب انسحابه من اللفة الأولى في سباق جائزة النمسا الكبرى بأنّه سيطلب من ألبين تغيير أكبر عدد ممكن من الأجزاء على سيارته لمحاولة معالجة معاناته الأخيرة.

وضمن مراجعته لجائزة بريطانيا الكبرى التي تُقام نهاية هذا الأسبوع، أكّد مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي للفريق بأنه سيتم اعتماد هيكل جديد على سيارة أوكون في سيلفرستون.

حيث قال: "خاض إستيبان سباقين صعبين في النمسا، إذ ما نزال نبحث فيما إذا كانت هنالك أيّة أسباب تقنية وراء ذلك".

أضاف: "ومن أجل دحض أي شك، فقد اتّخذ الفريق القرار بإدخال تعديلات مكثّفة على سيارته في سيلفرستون، بما في ذلك استعمال هيكل جديد".

وتابع: "قدّم إستيبان تأديات قوية للغاية في بداية الموسم، وتأهّل بالسيارة على صف الانطلاق الثالث باستحقاق في سباقين متتاليين قبل بضعة أسابيع، لذلك فإننّا نعمل سويًا من أجل ضمان عودته، ونهاية هذا الأسبوع هي الفرصة المثالية للقيام بذلك".

من جهته، أوضح أوكون بعد جولته الصعبة في النمسا بأنّه ما يزال يتمتع بذات العزيمة القوية، نافيًا أن يكون تراجع أدائه نتيجة لتوقيع عقده الجديد مع الفريق.

فقال: "أبذل ذات المجهود الذي كنت أبذله في بداية الموسم. أذهب إلى المصنع بذات القدر وأحاول تقديم أقصى ما لديّ كما كنت قبل توقيع العقد الجديد الذي ليس له أيّة علاقة بتراجع الأداء الذي نواجهه في الوقت الحالي".

اقرأ أيضاً:

وضمن معرض حديثه في مراجعة الفريق لجولة سيلفرستون، قال أوكون: "أعمل والفريق بقوة خلف الكواليس لنرى ما يمكن تحسينه. وأعلم بأننا سنعود إلى المستوى الذي كنا عليه في بداية الموسم والعمل الجاد سيتواصل حتى نحقق ذلك ونتخطاه أيضاً. أنا متحفّز جدًا لتحقيق نتيجة جيّدة نهاية هذا الأسبوع".

المشاركات
التعليقات
ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد

المقال السابق

ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد

المقال التالي

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

46 دقيقة
2
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

21 س
3
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

1 س
4
فورمولا 1

تحليل تقني: كيف آتت اختبارات أرضيّة فيراري ثمارها أخيرًا؟

5
فورمولا 1

مراجعة للعبة الفورمولا واحد 2021: ما هي المميّزات الجديدة؟

أحدث الأخبار
لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022
فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

46د
جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

1 س
أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته
فورمولا 1

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته

2 س
ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد

19 س
ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل
فورمولا 1

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل

20 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

تحليل تقني: كيف آتت اختبارات أرضيّة فيراري ثمارها أخيرًا؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: كيف آتت اختبارات أرضيّة فيراري ثمارها أخيرًا؟

مراجعة للعبة الفورمولا واحد 2021: ما هي المميّزات الجديدة؟
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1

مراجعة للعبة الفورمولا واحد 2021: ما هي المميّزات الجديدة؟

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

سباقات التصفيات القصيرة: صيغتها، سبب اعتمادها وكيف ستعمل في سيلفرستون؟
فورمولا 1 فورمولا 1

سباقات التصفيات القصيرة: صيغتها، سبب اعتمادها وكيف ستعمل في سيلفرستون؟

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته

أحدث الأخبار

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون يحصل على هيكل جديد في سيلفرستون "لدحض أي شك" حول معاناته

ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو تُجدد شراكتها مع ساوبر في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.