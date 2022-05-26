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أوكون يحث ألبين على "جلب المزيد" لتحسين السيارة

قال إستيبان أوكون سائق ألبين أن فريقه ألبين يسير في الاتجاه الصحيح بعد حزمة التحديثات الأخيرة، لكنه حذّر من أنه بحاجة للمزيد.

أوكون يحث ألبين على "جلب المزيد" لتحسين السيارة

بدت التحديثات الأخيرة واعدة في جولة برشلونة، لكن الفريق عانى خلال التصفيات، ولم يتأهل الفرنسي إلا بالمركز 12 بينما اكتفى زميله فرناندو ألونسو بالمركز 17 بعد سوء تفاهم عبر اللاسلكي أثر على طلعته الأخيرة في القسم الأول.

وخلال السباق، قدم أوكون عودة قوية، بينما انطلق ألونسو من المركز الأخير بعد استعمال وحدة طاقة جديدة، لينهي تاسعاً.

وكان أوكون مسروراً من تقدم السيارة بعد التحديثات.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا واثق من أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويبدو أن التحديثات تعمل".

وأكمل: "لكننا بالتأكيد بحاجة للمزيد من التحديثات، المركز السابع جيد لكنه ليس ما نسعى إليه. نحتاج للضغط بشدة للحاق بفريق ألفا روميو وغيره".

وتابع: "نعتقد أن هناك الكثير مما يمكن مراجعته بعد إسبانيا. خضنا نقاشات جيدة مع الفريق ومع فرناندو، كانت نقاشات بناءة".

وأردف: "شعورنا اليوم (بعد السباق) كان أشبه بالانتصار".

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وفيما يتعلق بأهمية البيانات التي تم جمعها، أضاف أوكون: "أكملنا كل شيء تقريباً. كان هناك اختلاف بين الاستراتيجيتن كذلك، لذا بوسعنا المقارنة أيضاً".

واعترف أوكون بأنه تفاجأ من قدرته على تحقيق تقدم جيد خلال القسم الأول من السباق بينما كان البعض يعاني على إطارات "سوفت".

فقال: "لم أكن أتوقع ذلك. كان الآخرون ينزلقون كثيراً بعكسي. لذا بدأتُ بالضغط".

واختتم: "حققنا تجاوزات سهلة، ومن ثم فكرتُ حسناً سأحاول تجاوز (فالتيري) بوتاس. لكن وتيرته كانت أفضل".

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