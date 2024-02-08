أوكون يحافظ "على علاقات قوية" مع مرسيدس وسط شائعات استبدال هاميلتون

ينتهي عقد أوكون بنهاية موسم 2024. وقد وقع مع برنامج مرسيدس للناشئين في 2015، حين فاز بلقب جي بي3، ونظراً لعلاقته الجيدة مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس، سرت تكهنات بأنه أحد المرشحين كبديل عن هاميلتون.

وتعقيباً على هذه المسألة صرّح أوكون بأنه لطالما حافظ على "علاقات قوية" مع مرسيدس، لكنه شدد على أنه "يركز بالكامل" مع فريقه الحالي ألبين.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق سيارة ألبين 2024، قال أوكون: :"لطالما كان الوضع هكذا، حتى حين لم أعد ضمن برنامجهم للناشئين. ما زلت على علاقة جيدة معهم".

وأكمل: "هكذا هو الحال. سنرى".

وأردف: "حالياً، أنا مركز بالكامل مع ألبين. هنا يتمحور تركيزي".

وتابع: "عليّ القيام بعمل جيد على الدوام. كل عام هو بمثابة موسم حاسم في الفورمولا واحد لأنه لا يهم إن كنت تمتلك عقداً أم لا. إن لم تقم بالتأدية المطلوبة، فقد تصبح خارجاً. هكذا هو الحال".

واسترسل: "حين تقدم تأدية قوية ستزداد الأقوايل والتكهنات حولك. طالما أن هناك كلاماً حولك، فذلك يعني أنك تقوم بعمل جيد على الحلبة".

ويرى أوكون بأن انتقال هاميلتون إلى فيراري "كان مفاجئاً للجميع"، وذلك وفقاً لموعد الإعلان عن ذلك.

فقال: "أعتقد أن خبر لويس فاجأ الجميع بالتأكيد. لم يكن أحد يتوقع أمراً كهذا خلال الفترة الشتوية".

بالمقابل، يبدو أن الأجواء هادئة الآن في ألبين، بعد تغييرات إدارية خلال الصيف الماضي، حيث يأمل ألبين أن يحصد الفريق ثمار ذلك الاستقرار.

فقال: "من الجيد أن نواصل على نفس المنوال. نواصل العمل. من المهم التعلم والعمل".

واختتم: "علينا القيام بعمل مثالي من ناحيتنا، قبل أن تحصل الأمور الجيدة".