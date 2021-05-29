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أوكون يُثمّن الدور "الكبير" لطاقمه الهندسي الجديد في تأدياته الأخيرة

يعتقد إستيبان أوكون أنّ طاقمه الهندسي الجديد في الفورمولا واحد قد شكّل سريعًا "فريقًا ممتازًا" إلى جانبه في مرآب فريق ألبين، حيث عزّز ذلك من بدايته المثيرة للإعجاب لموسم 2021.

أوكون يُثمّن الدور "الكبير" لطاقمه الهندسي الجديد في تأدياته الأخيرة

حصد أوكون النقاط في أربعة من السباقات الخمسة الأولى لهذا الموسم حتى الآن، إذ يتصدّر جهود ألبين عبر تفوقه على زميله وبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو برصيد 12 نقطة مقابل 5.

وقد نالت تأديات الفرنسي الإشادة في أرجاء البادوك، كما ساهمت في إثارة أحاديث مبكرة حول تمديد عقده مع الفريق لما بعد هذا الموسم.

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وقد أثنى مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي للفريق على أوكون لكونه سائق "متطوّر بشكل كبير" في 2021، إذ أوضح بأنّه "يرتبط بشكل أفضل" مع مهندسه الجديد للسباقات جوش بيكيت، الذي حل مكان مارك سلايد لهذا العام.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تأثير ذلك التغيير في طاقمه، صرّح أوكون بأنّ بيكيت لعب "دورًا ضخمًا" كمهندس سباقه، كما أثار إعجابه الدافع الذي أظهره طاقمه خلال هذا الموسم.

فقال: "لديّ كذلك ستيوارت بارلو في دور مهندس الأداء. حيث سبق وشكّلا ذلك الثنائي أيضاً في حقبة فريق مانور".

وأضاف: "نعمل سويًا نوعًا ما، حيث كانا كذلك في جانب باسكال فيرلاين من المرآب، إذ يُكمّل كل منهما الآخر".

وتابع: "نشكّل سويًا فريقًا ممتازًا، متحفزًا، يافعًا ومتعطشًا لذات الهدف، وهو تقديم أفضل أداء ممكن واستخلاص الأفضل من خلال ما لدينا من أدوات".

وأكمل: "أنا مسرور جدًا بما نبنيه هنا في الوقت الحالي، كون ذلك هو ما أردته لفترة طويلة".

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هذا وسبق وعانى أوكون من أجل مُجاراة زميله السابق دانيال ريكاردو خلال موسم عودته الكاملة إلى الفورمولا واحد العام الماضي، لكنّه حقق تقدمًا متأخرًا عبر تسجيل منصة تتويجه الأولى في جائزة الصخير الكبرى من الموسم المنصرم، حيث شرح بأنّه الآن يشعر بأنه أفضل بكثير وأكثر ثقة في أن بمقدوره الوصول بالسيارة إلى نافذة أداء أفضل لاستخلاص ما يريد.

فقال: "أشعر بأننا نضبط السيارة على نحوٍ أفضل الآن، كما أنني اكتسبت قدرًا كبيرًا من الأداء إثر ذلك. كل شيء يعمل على نحوٍ جيّد في الوقت الحالي، لذلك أحظى بشعور جيّد الآن وأعتقد بأننا نستخلص ما هو أقرب إلى الأداء الأقصى من السيارة في كل نهاية أسبوع، وأريد مواصلة ذلك".

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