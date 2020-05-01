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أوكون يتوقّع "مناخًا غريبًا للغاية" في السباقات التي ستُقام بدون جمهور

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أوكون يتوقّع "مناخًا غريبًا للغاية" في السباقات التي ستُقام بدون جمهور
01-05-2020

يتوقّع إستيبان أوكون أن تشهد الفورمولا واحد "مناخًا غريبًا للغاية" إذا ما اضطرّت البطولة لإقامة سباقات من دون جمهور في الصيف كما هو مخطط حاليًا.

تضغط الفورمولا واحد من أجل إطلاق موسم من 15 إلى 18 سباقًا من جائزة النمسا الكبرى في بداية يوليو/تموز المُقبل، مع إقامة الجائزة من دون جمهور وسط ما يواجهه العالم من تفشٍّ لوباء كورونا "كوفيد-19".

ومن المتوقّع كذلك أن تكون بقية الجوائزة في المجموعة الأوروبية التي ستُقام خلال أشهر يوليو/تموز، أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من دون جمهور حتى يتم تخفيف القيود المفروضة من قٍبَل الدول بمنع التجمعات الكبيرة.

وقال أوكون سائق رينو أنّه من المهم للغاية التوصّل لنقطة انطلاق محتملة للموسم من أجل أن يتم التركيز عليها، لكنّه يتوقّع أن يشهد البادوك مناخًا غريبًا للغاية عند السابق من دون جمهور.

فقال: "أودّ العودة إلى السباقات، حيث أسمع الكثير من الشائعات أن الموسم قد ينطلق من النمسا وأنّنا سنخوض سباقين في مكان واحد".

وأضاف: "أثق في أنّ كل الأمور سيتمّ تنظيمها على نحوٍ جيّد كي نعود للسباقات من جديد، كما أنّها ستكون عودة آمنة بالنسبة لنا عندما ينطلق الموسم. وإذا ما كانت تلك الطريقة الوحيدة لعودة السباقات، فسأكون سعيدًا جدًا بذلك".

وأكمل: "سنفتقد المشجّعين بكل تأكيد، والتفاعل معهم على الحلبة. سيكون ذلك مناخًا غريبًا للغاية . لكن وطالما سيكون بوسعنا تقديم عرض جيّد لهم على التلفاز، فهذا أفضل من لا شيء".

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هذا وقد تتّجه الفورمولا واحد إلى إقامة عدّة سباقات على ذات الحلبة، حيث تم تحديد النمسا لتكون مكانًا محتملًا بوسعه استضافة سباقين ناجحين.

وقد سبق وخاض أوكون جائزة بهذه الصيغة في كل من الجي بي 3 و"دي تي ام"، حيث خاض عدة سباقات في ذات نهاية الأسبوع، حيث أبدى ثقته بأنّ ذلك قد ينجح بشكل كبير في الفورمولا واحد.

فقال: "لدي خبرة خوض ذلك من قبل في الفورمولا 3 ودي تي ام، حيث خضت سباقين على ذات الحلبة، ولا تكون النتائج هي ذاتها مطلقًا. حيث أنّه وعندما تعود للتسابق مرّة ثانية، تكون أكثر قوة، وتعلم ما يتعيّن عليك فعله وكيفية الاستجابة".

وأردف: "الوضع يتغير والأمور يتمّ القيام بها على نحوٍ أفضل في المرّة الثانية، أو لا تتحسّن بالقدر الكافي".

واختتم: "لذلك سيكون الوضع مختلفًا للغاية إذا قمنا بذلك في الفورمولا واحد".

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