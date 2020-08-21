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أوكون يتوقّع العودة بأداء أفضل مع وحدة الطاقة الجديدة في بلجيكا

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أوكون يتوقّع العودة بأداء أفضل مع وحدة الطاقة الجديدة في بلجيكا

يعتقد إستيبان أوكون سائق رينو في الفورمولا واحد أنّ بمقدوره العودة بأداء أفضل في جائزة بلجيكا الكبرى بعد السباق الصعب في إسبانيا.

تأهّل الفرنسي بالمركز الـ 15 في برشلونة وأكمل السباق في المركز الـ 13 بعد معاناته طيلة نهاية الأسبوع من أجل استخلاص الأداء من السيارة.

وضمن الجدول الموضوع من قِبَل رينو، فإنّ الفريق سيضع وحدة طاقة جديدة على سيارة أوكون للسباق السابع لهذا الموسم على حلبة سبا، كما من المقرّر حصوله كذلك على علبة تروس جديدة.

ويأمُل أوكون أن تساهم تلك العناصر الجديدة في إغلاقه الفارق مع زميله بالفريق دانيال ريكاردو والذي بدا واضحًا خلال السباقات الأخيرة.

"أشعر بكل تأكيد أنّ سبا ستمثّل بداية جديدة" قال أوكون، مُضيفًا: "أمامنا أسبوع لتحليل ما حدث، والعودة من تلك الجولة الصعبة، حيث سأحصل على علبة تروس جديدة ومحرّك جديد، والعديد من الأجزاء الجديدة كذلك، كوننا بالطبّع لسنا سعداء باختلاف الأداء الكبير بين السيارتين".

وتابع: "لكنّني آمُل أن يغلق ذلك الفارق، حيث ستكون تلك بداية جديدة لجانبي من المرآب. سنغيّر المحرّك من أجل السرعة على المقاطع المستقيمة التي كنت أفتقر لها. لكن هنالك أيضاً جوانب أخرى، حيث نشعر بأنّنا لسنا تنافسيين بالمقارنة مع السيارة الأخرى. سنرى ما إذا كان ذلك سيصنع فارقًا في الأداء. لكنني أعتقد بأنّ ذلك سيساعد".

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هذا ويتوقّع أوكون بأنّ خطةالاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لإلزام الفرق باعتماد ذات إعدادات المحرّك في التصفيات والسباق بدءًا من جولة سبا ستساعد في حظوظ رينو وبلوغها أهدافها.

فقال: "أعتقد بأننا في وضع جيّد، كون إعدادات المحرك للسباق لدينا تنافسيّة للغاية في الوقت الحالي. لا أعلم تحديدًا إذا ما كان فريق ما يرفع من أداء محرّكه أكثر قليلًا في التصفيات من الآخرين، لكنّني أعلم بأنّ ضبط المحرك لدينا تنافسي للغاية، لذلك آمُل أن يلعب ذلك لصالحنا".

وأكمل: "ننافس في الوقت الحالي في مواجهة مكلارين وريسينغ بوينت، لذلك مكلارين ستكون مشابهة لنا في النهاية كوننا نستخدم ذات المحرّك. دعونا نرى كيف سيتبلور ذلك، لكنني آمُل أن يساهم أكثر في معادلة المستوى التنافسي بين الفرق".

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وعند سؤاله كيف يرى عامه إجمالًا حتّى الآن، قال أوكون: "كانت هنالك بعض العلامات الجيّدة هذا الموسم، كما أظهرنا أن بمقدورنا أن نكون سريعين".

واختتم: "التأهل بالمركز الخامس في سباقي الثاني كان رائعًا، لكنّنا أضعنا فرصة بعد ذلك خلال السباق. ومن ثمّ شهد أداؤنا تراجعًا في بودابست، قبل أن يرتفع مجددًا في سيلفرستون، ومن ثم يتراجع في إسبانيا".

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