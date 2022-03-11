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فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس تقرير التجارب

أوكون يتفوّق على لوكلير بـ 0.09 ثانية في الفترة الصباحيّة من اليوم الثاني في البحرين

سجّل الفرنسي إستيبان أوكون الزمن الأسرع خلال الحصّة الصباحيّة من مجريات اليوم الثاني من تجارب البحرين التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد في ظلّ رفع العلم الأحمر في عديد المناسبات.

أوكون يتفوّق على لوكلير بـ 0.09 ثانية في الفترة الصباحيّة من اليوم الثاني في البحرين

واصلت الفرق برامجها الاختباريّة مركّزة على الأداء أكثر هذه المرّة، حيث اختبرت فيراري أرضيّة معدّلة مشابهة لتصميم مكلارين.

وتسبّب نيكولاس لاتيفي في رفع العلم الأحمر الأوّل خلال اليوم بعد نشوب نيران في القسم الخلفي من سيارته قبل أن تزداد ضراوة وينزلق إلى جانب المسار ويعمل المارشلز على إطفائها وإبعادها وتنظيف المسار وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر طوال نصف ساعة.

في الأثناء أوقف سيباستيان فيتيل سيارة أستون مارتن إلى جانب المسار بعدما واجه مشكلة تقنيّة.

وفي الوقت الذي تمّ فيه رفع العلم الأحمر قرب النهاية من أجل إجراء تدريب على الانطلاقة في الدقائق الأخيرة، حُرم الجميع من ذلك نتيجة اضطرار فالتيري بوتاس لإيقاف سيارته ألفا روميو على المسار.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى إستيبان أوكون سائق ألبين بـ 1:34.276 دقيقة ليتقدّم على شارل لوكلير سائق فيراري بـ 0.090 ثانية.

وحلّ فيرشتابن ثالثًا لكن على بُعد 1.6 ثانية عن الصدارة، وتقدّم الهولندي على فيتيل في ظلّ إكمال كلٍ منهما لـ 45 و46 لفّة على التوالي.

وتواصلت مشاكل مكلارين هذا اليوم، فبعد تأكيد مرض دانيال ريكاردو وغيابه هذا اليوم كذلك، تواصلت مشاكل المكابح لليوم الثاني على التوالي، واقتصر لاندو نوريس على 29 لفّة.

وذهب المركز السادس إلى يوكي تسونودا أمام بوتاس الذي عاد فريقه ألفا روميو لمواجهة بعض المشاكل واقتصر على 25 لفّة.

وتأخّر دخول ميك شوماخر في ظلّ عمل فريق هاس على السيارة في الساعة الأولى.

وكان جورج راسل السائق الأكثر نشاطًا لصالح مرسيدس برصيد 67 لفّة وحلّ في المركز التاسع أمام لاتيفي الذي اكتفى بـ 12 لفّة قبل احتراق سيارته.

نتيجة الحصّة:

  السائق السائق

عدد اللفّات

 التوقيت
1

France إستيبان أوكون

 ألبين 59 1:34.276 
2 Monaco شارل لوكلير فيراري 54 1:34.366 
3 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 45 1:35.531 
4 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 46 1:36.020 
5 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 29 1:36.354 
6

Japan يوكي تسونودا

 ألفا تاوري 44 1:36.802 
7

Finland فالتيري بوتاس

 ألفا روميو 25 1:36.987 
8 Germany ميك شوماخر هاس 23 1:37.846 
9 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 67 1:38.585 
10

Canada نيكولاس لاتيفي

 ويليامز 12 1:39.845 
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