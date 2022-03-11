أوكون يتفوّق على لوكلير بـ 0.09 ثانية في الفترة الصباحيّة من اليوم الثاني في البحرين

واصلت الفرق برامجها الاختباريّة مركّزة على الأداء أكثر هذه المرّة، حيث اختبرت فيراري أرضيّة معدّلة مشابهة لتصميم مكلارين.

وتسبّب نيكولاس لاتيفي في رفع العلم الأحمر الأوّل خلال اليوم بعد نشوب نيران في القسم الخلفي من سيارته قبل أن تزداد ضراوة وينزلق إلى جانب المسار ويعمل المارشلز على إطفائها وإبعادها وتنظيف المسار وهو ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر طوال نصف ساعة.

في الأثناء أوقف سيباستيان فيتيل سيارة أستون مارتن إلى جانب المسار بعدما واجه مشكلة تقنيّة.

وفي الوقت الذي تمّ فيه رفع العلم الأحمر قرب النهاية من أجل إجراء تدريب على الانطلاقة في الدقائق الأخيرة، حُرم الجميع من ذلك نتيجة اضطرار فالتيري بوتاس لإيقاف سيارته ألفا روميو على المسار.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى إستيبان أوكون سائق ألبين بـ 1:34.276 دقيقة ليتقدّم على شارل لوكلير سائق فيراري بـ 0.090 ثانية.

وحلّ فيرشتابن ثالثًا لكن على بُعد 1.6 ثانية عن الصدارة، وتقدّم الهولندي على فيتيل في ظلّ إكمال كلٍ منهما لـ 45 و46 لفّة على التوالي.

وتواصلت مشاكل مكلارين هذا اليوم، فبعد تأكيد مرض دانيال ريكاردو وغيابه هذا اليوم كذلك، تواصلت مشاكل المكابح لليوم الثاني على التوالي، واقتصر لاندو نوريس على 29 لفّة.

وذهب المركز السادس إلى يوكي تسونودا أمام بوتاس الذي عاد فريقه ألفا روميو لمواجهة بعض المشاكل واقتصر على 25 لفّة.

وتأخّر دخول ميك شوماخر في ظلّ عمل فريق هاس على السيارة في الساعة الأولى.

وكان جورج راسل السائق الأكثر نشاطًا لصالح مرسيدس برصيد 67 لفّة وحلّ في المركز التاسع أمام لاتيفي الذي اكتفى بـ 12 لفّة قبل احتراق سيارته.

نتيجة الحصّة:

السائق السائق عدد اللفّات التوقيت 1 إستيبان أوكون ألبين 59 1:34.276 2 شارل لوكلير فيراري 54 1:34.366 3 ماكس فيرشتابن ريد بُل 45 1:35.531 4 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 46 1:36.020 5 لاندو نوريس مكلارين 29 1:36.354 6 يوكي تسونودا ألفا تاوري 44 1:36.802 7 فالتيري بوتاس ألفا روميو 25 1:36.987 8 ميك شوماخر هاس 23 1:37.846 9 جورج راسل مرسيدس 67 1:38.585 10 نيكولاس لاتيفي ويليامز 12 1:39.845