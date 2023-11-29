أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
تصدر إستيبان أوكون سائق ألبين تجارب الإطارات التي أقيمت في أبوظبي بعد انتهاء الموسم، بينما تعرض جورج راسل لحادثة على متن سيارة مرسيدس.
يمثل يوم التجارب في أبوظبي بعد نهاية الموسم فرصة لتقييم وجمع البيانات من إطارات بيريللي، وكذلك تقديم الفرصة للناشئين كي يكملوا لفات ثمينة بالنسبة لهم.
وتسبب راسل بحادثة بعد مرور 4 ساعات من عمر الحصة، وذلك بسبب مشكلة في نظام تعليق السيارة أدت لارتطامه بالحاجز.
تسببت هذه الحادثة بتضرر كبير لسيارته ما أجبره على عدم مواصلة الحصة بعد إكمال 58 لفة.
وهذه كانت ثاني حادثة في اليوم، بعد أن تسبب تسرب للمياه بتأجيل الحصة بعض الشيء. كما تم رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة في الساعة الأخيرة بسبب توقف سيارة ألفا تاوري التي يقودها أيومو إيواسا ناشئ ريد بُل، قبل 40 دقيقة من نهاية الحصة.
تصوير: صور موتورسبورت
سيارة مرسيدس
كما تم تأجيل الحصة كذلك لـ 25 دقيقة عن توقيته المقرر بسبب انتظار جهوزية الحوامة الطبية.
وتصدر كارلوس ساينز سائق فيراري الحصة في البداية متقدماً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وأوسكار بياستري سائق مكلارين على إطارات سوفت، وهو توقيت صمد حتى الغروب قبل تسليم المقود إلى زميله شارل لوكلير.
ونجح أوكون بالتفوق على زمن ساينز، وتلاه باتو أوارد السائق الاحتياطي لدى مكلارين.
فريدريك فيستي ناشئ مرسيدس ووصيف بطولة الفورمولا 2 أكمل المراكز الثلاثة الأولى.
تصوير: صور موتورسبورت
جايك دينيس، ريد بُل
بيريز حسّن زمنه دافعاً ساينز للمركز الخامس، وتلاه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تقاسم مهام التجارب مع زميله لانس سترول.
الناشئ جاك دوهان (ألبين) وروبرت شفارتزمان (فيراري) حققا المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما أكمل لوغان سارجانت سائق ويليامز ولوكلير ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|1 إستيبان أوكون
|ألبين
|1 دقيقة 24.393 ثانية
|110
|2 باتو أوارد
|مكلارين
|1 دقيقة 24.662 ثانية
|103
|3 فريدريك فيستي
|مرسيدس
|1 دقيقة 24.679 ثانية
|106
|4 سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|1 دقيقة 24.715 ثانية
|117
|5 كارلوس ساينز
|فيراري
|1 دقيقة 24.799 ثانية
|69
|6 فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|1 دقيقة 24.827 ثانية
|37
|7 جاك دوهان
|ألبين
|1 دقيقة 25.038 ثانية
|108
|8 روبرت شفارتزمان
|فيراري
|1 دقيقة 25.050 ثانية
|123
|9 لوغان سارجانت
|ويليامز
|1 دقيقة 25.263 ثانية
|56
|10 شارل لوكلير
|فيراري
|1 دقيقة 25.371 ثانية
|
66
|11 ثيو بورشير
|ألفا روميو
|1 دقيقة 25.424 ثانية
|
96
|12 فيليبي دروغوفيتش
|أستون مارتن
|1 دقيقة 25.554 ثانية
|123
|13 يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|1 دقيقة 25.570 ثانية
|59
|14 جايك دينيس
|ريد بُل
|1 دقيقة 25.666 ثانية
|124
|15 إيومو إيواسا
|ألفا تاوري
|1 دقيقة 25.753 ثانية
|96
|16 أوليفر بيرمان
|هاس
|1 دقيقة 25.779 ثانية
|
110
|17 زاك أوسوليفان
|ويليامز
|1 دقيقة 25.842 ثانية
|50
|18 أوسكار بياستري
|مكلارين
|1 دقيقة 25.930 ثانية
|123
|19 بيترو فيتيبالدي
|هاس
|1 دقيقة 25.940 ثانية
|130
|20 جورج راسل
|مرسيدس
|1 دقيقة 26.283 ثانية
|58
|21 لانس سترول
|أستون مارتن
|1 دقيقة 26.681 ثانية
|50
|22 فرانكو كولابينتو
|ويليامز
|1 دقيقة 26.832 ثانية
|65
|23 دانيال ريكاردو
|ألفا تاوري
|1 دقيقة 26.965 ثانية
|55
|24 جو غوانيو
|ألفا روميو
|1 دقيقة 27.387 ثانية
|106
|25 أليكسندر ألبون
|ويليامز
|1 دقيقة 27.824 ثانية
|51
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