أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة

يمثل يوم التجارب في أبوظبي بعد نهاية الموسم فرصة لتقييم وجمع البيانات من إطارات بيريللي، وكذلك تقديم الفرصة للناشئين كي يكملوا لفات ثمينة بالنسبة لهم.

وتسبب راسل بحادثة بعد مرور 4 ساعات من عمر الحصة، وذلك بسبب مشكلة في نظام تعليق السيارة أدت لارتطامه بالحاجز.

تسببت هذه الحادثة بتضرر كبير لسيارته ما أجبره على عدم مواصلة الحصة بعد إكمال 58 لفة.

وهذه كانت ثاني حادثة في اليوم، بعد أن تسبب تسرب للمياه بتأجيل الحصة بعض الشيء. كما تم رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة في الساعة الأخيرة بسبب توقف سيارة ألفا تاوري التي يقودها أيومو إيواسا ناشئ ريد بُل، قبل 40 دقيقة من نهاية الحصة.

تصوير: صور موتورسبورت سيارة مرسيدس

كما تم تأجيل الحصة كذلك لـ 25 دقيقة عن توقيته المقرر بسبب انتظار جهوزية الحوامة الطبية.

وتصدر كارلوس ساينز سائق فيراري الحصة في البداية متقدماً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وأوسكار بياستري سائق مكلارين على إطارات سوفت، وهو توقيت صمد حتى الغروب قبل تسليم المقود إلى زميله شارل لوكلير.

ونجح أوكون بالتفوق على زمن ساينز، وتلاه باتو أوارد السائق الاحتياطي لدى مكلارين.

فريدريك فيستي ناشئ مرسيدس ووصيف بطولة الفورمولا 2 أكمل المراكز الثلاثة الأولى.

تصوير: صور موتورسبورت جايك دينيس، ريد بُل

بيريز حسّن زمنه دافعاً ساينز للمركز الخامس، وتلاه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تقاسم مهام التجارب مع زميله لانس سترول.

الناشئ جاك دوهان (ألبين) وروبرت شفارتزمان (فيراري) حققا المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما أكمل لوغان سارجانت سائق ويليامز ولوكلير ترتيب المراكز العشرة الأولى.