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فورمولا 1 تجارب أبوظبي بعد الموسم
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أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة

تصدر إستيبان أوكون سائق ألبين تجارب الإطارات التي أقيمت في أبوظبي بعد انتهاء الموسم، بينما تعرض جورج راسل لحادثة على متن سيارة مرسيدس.

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إستيبان أوكون، ألبون

يمثل يوم التجارب في أبوظبي بعد نهاية الموسم فرصة لتقييم وجمع البيانات من إطارات بيريللي، وكذلك تقديم الفرصة للناشئين كي يكملوا لفات ثمينة بالنسبة لهم.

وتسبب راسل بحادثة بعد مرور 4 ساعات من عمر الحصة، وذلك بسبب مشكلة في نظام تعليق السيارة أدت لارتطامه بالحاجز.

تسببت هذه الحادثة بتضرر كبير لسيارته ما أجبره على عدم مواصلة الحصة بعد إكمال 58 لفة.

وهذه كانت ثاني حادثة في اليوم، بعد أن تسبب تسرب للمياه بتأجيل الحصة بعض الشيء. كما تم رفع العلم الأحمر للمرة الثالثة في الساعة الأخيرة بسبب توقف سيارة ألفا تاوري التي يقودها أيومو إيواسا ناشئ ريد بُل، قبل 40 دقيقة من نهاية الحصة.

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سيارة مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

سيارة مرسيدس

كما تم تأجيل الحصة كذلك لـ 25 دقيقة عن توقيته المقرر بسبب انتظار جهوزية الحوامة الطبية.

وتصدر كارلوس ساينز سائق فيراري الحصة في البداية متقدماً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وأوسكار بياستري سائق مكلارين على إطارات سوفت، وهو توقيت صمد حتى الغروب قبل تسليم المقود إلى زميله شارل لوكلير.

ونجح أوكون بالتفوق على زمن ساينز، وتلاه باتو أوارد السائق الاحتياطي لدى مكلارين.

فريدريك فيستي ناشئ مرسيدس ووصيف بطولة الفورمولا 2 أكمل المراكز الثلاثة الأولى.

جايك دينيس، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

جايك دينيس، ريد بُل

بيريز حسّن زمنه دافعاً ساينز للمركز الخامس، وتلاه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي تقاسم مهام التجارب مع زميله لانس سترول.

الناشئ جاك دوهان (ألبين) وروبرت شفارتزمان (فيراري) حققا المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما أكمل لوغان سارجانت سائق ويليامز ولوكلير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي
1 إستيبان أوكون ألبين 1 دقيقة 24.393 ثانية 110
2 باتو أوارد مكلارين 1 دقيقة 24.662 ثانية 103
3 فريدريك فيستي مرسيدس 1 دقيقة 24.679 ثانية 106
4 سيرجيو بيريز ريد بُل 1 دقيقة 24.715 ثانية 117
5 كارلوس ساينز فيراري 1 دقيقة 24.799 ثانية 69
6 فرناندو ألونسو أستون مارتن 1 دقيقة 24.827 ثانية 37
7  جاك دوهان ألبين 1 دقيقة 25.038 ثانية 108
8 روبرت شفارتزمان فيراري 1 دقيقة 25.050 ثانية 123
9 لوغان سارجانت ويليامز 1 دقيقة 25.263 ثانية 56
10 شارل لوكلير فيراري 1 دقيقة 25.371 ثانية

66
11 ثيو بورشير ألفا روميو 1 دقيقة 25.424 ثانية

96
12 فيليبي دروغوفيتش أستون مارتن 1 دقيقة 25.554 ثانية 123
13 يوكي تسونودا ألفا تاوري  1 دقيقة 25.570 ثانية 59
14 جايك دينيس ريد بُل 1 دقيقة 25.666 ثانية 124
15 إيومو إيواسا ألفا تاوري 1 دقيقة 25.753 ثانية 96
16 أوليفر بيرمان هاس 1 دقيقة 25.779 ثانية

110
17 زاك أوسوليفان ويليامز 1 دقيقة 25.842 ثانية 50
18 أوسكار بياستري مكلارين 1 دقيقة 25.930 ثانية 123
19 بيترو فيتيبالدي هاس 1 دقيقة 25.940 ثانية 130
20 جورج راسل مرسيدس 1 دقيقة 26.283 ثانية 58
21 لانس سترول أستون مارتن 1 دقيقة 26.681 ثانية 50
22 فرانكو كولابينتو ويليامز 1 دقيقة 26.832 ثانية 65
23 دانيال ريكاردو ألفا تاوري 1 دقيقة 26.965 ثانية 55
24 جو غوانيو ألفا روميو 1 دقيقة 27.387 ثانية 106
25 أليكسندر ألبون  ويليامز 1 دقيقة 27.824 ثانية 51
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