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الشرق الأوسط
فورمولا 1

أوكون يتجه للخروج من ألبين بنهاية موسم 2024 الجاري

أعلن كل من ألبين وإستيبان أوكون أن الفرنسي سيترك صفوف الفريق بنهاية موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد

تم التحديث:
إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

جاءت هذه الأخبار على ضوء الجدل بعد الحادثة  التي تسبب بها أوكون في سباق موناكو والتي أطاحت به خارج السباق وكادت تودي بسباق زميله بيير غاسلي كذلك.

ورغم أن القرار يبدو غير مستند بالكامل على ما حصل في موناكو، لكنه بالتأكيد لعب دوراً في عدم تواجد أوكون مع الفريق لموسم 2025.

وضمن تعليقه على الخبر، قال أوكون: "كانت تلك مرحلة هامة من حياتي، أن أقود مع هذا الفريق في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أنا هنا كسائق سباقات طوال خمس سنوات، لكن مسيرتي المهنية بدأت هنا في إنستون منذ أن كنت مراهقاً، بالتالي ستبقى على الدوام ضمن مكان خاص في قلبي".

وأضاف: "خضنا بعض اللحظات الرائعة سوية، وبعض اللحظات الصعبة كذلك، وأنا بالتأكيد ممتن للجميع ضمن الفريق على تلك الذكريات".

وأردف: "سأعلن عن خططي في وقت قريب جداً، لكن حالياً ينصب تركيزي بالكامل على الحلبة مع الفريق لتحقيق النجاح فيما تبقى من هذا الموسم".

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من جهته، أوضح برونو فامين مدير الفريق - الذي كان قد هدّد سابقاً ’بعواقب’ بعد حادثة أوكون في موناكو - أن كلا السائقين سيقدمان أفضل ما لديهما حتى نهاية الموسم.

فقال: "نودّ أولاً شكر إستيبان على التزامه مع الفريق خلال المواسم الخمسة الماضية".

وأكمل: "خلال هذه الفترة، احتفلنا بلحظات رائعة سوية، الأفضل فيها كانت الفوز بسباق المجر 2021".

وأضاف: "ما زالت أمامنا 16 سباقاً حتى نهاية 2024، مع هدف واضح: مواصلة العمل دون كلل كفريق نحو تحقيق أفضل النتائج على الحلبة".

وعلى الأغلب ستواصل ألبين العمل مع غاسلي في 2025، الذي يبدو أنه سيجدد عقده بنهاية الموسم الجاري. 

أما من بين المرشحين كبديل عن أوكون: جاك دوهان، الذي قد يشارك في التجارب الحرة الأولى من جولة كندا، وكذلك ميك شوماخر سائق ألبين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي". وكذلك غوانيو جو سائق ألفا روميو.

ولا تبدو خطوة أوكون التالية واضحة بعد، لكن هناك احتمالان قويان موجودان أمامه: إذ من المعلوم أن فريق هاس مهتم بخدمات الفرنسي الذي يعتبر خياراً جيداً إن لم ترغب العلامة الأمريكية بترقية الناشئ أوليفر بيرمان.

ويبدو أيضاً أن أوكون قد يكون سائقاً متاحاً لفريق ساوبر/آودي، في حال قرر كارلوس ساينز عدم أخذ العرض المقدّم له، حيث يقيّم خياراته المتاحة كذلك ومن بينها القيادة مع ويليامز كزميل لـ أليكسندر ألبون.

إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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