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أوكون يُبقي على "علاقته" بمرسيدس عقب عقده الجديد مع ألبين

سيُبقي إستيبان أوكون على "علاقاته" السابقة بفريق مرسيدس، بعد التوقيع مؤخراً على عقده الجديد لمدة ثلاثة مواسم مع فريقه الحالي ألبين.

أوكون يُبقي على "علاقته" بمرسيدس عقب عقده الجديد مع ألبين

بدأ أوكون مسيرته في الفورمولا واحد كناشئ لمرسيدس في 2016، حيث شارك مع فريق مانور لتسعة سباقات في ذلك الموسم، قبل الانضمام إلى فورس إنديا في الموسمين التاليين، بينما أمضى موسم 2019 خارج السباقات كسائق احتياط للسهام الفضية، بعد شراء لورانس سترول لفريق فورس إنديا وتحويله إلى ريسينغ بوينت ومن ثم أستون مارتن حالياً.

وعندما وقّع أوكون العقد مع ما كان فريق رينو سابقاً في 2020، وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس السائق الشاب بأنه "قريبٌ لعائلة مرسيدس".

ويبدو أن عقده الجديد مع ألبين سيُبقي على علاقته مع مرسيدس دون تغيير.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل جائزة فرنسا الكبرى حيال علاقته مع مرسيدس، فقال: "أنا سائق ملتزم بالكامل مع فريق ألبين للمواسم الثلاثة المقبلة، وهذا موقفي حالياً".

وأكمل: "بالتأكيد، ما زلت هناك علاقات مع مرسيدس، لكن عملي هو مع ألبين، وبشكل كامل مع ألبين".

وتابع: "لذا، لن تكون هناك أية تداخلات مع فريق مرسيدس للسباقات".

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وسُئِل أوكون لاحقاً إن كان طرفاً في أية مفاوضات مع مرسيدس حيال صفقة مستقبلية للانتقال إلى الفريق بعد موسم 2021، حيث أجاب: "ليس لديّ تعليق حقاً على هذا الأمر".

وأكمل: "ما أعلمه أنني مسرور هنا، وشعوري جيد للغاية حيال التواجد مع ألبين لثلاثة مواسم قادمة".

وأضاف: "هذا كل ما يهمني في نهاية المطاف، وهذا كل ما أحتاجه للتركيز على المستقبل. أعتقد أنه قرار رائع لي ولمسيرتي المهنية".

وتابع: "إنها خطوة هائلة، كما أنه أطول عقد وقعتهُ في رياضة السيارات، طوال كامل مسيرته. لذا أعتقد أنني في موقع رائع الآن. أنا مسرور حقاً".

كما وصف أوكون عقده الجديد "بحملٍ انزاح عن كاهله" ما يسمح له "بالتركيز على الأداء".

فقال: "شعوري جيد للغاية تجاه الفريق، أشعر أنني مندمج جداً معهم، أعتقد أن جو العمل رائع ونحن نعمل بشكل جيد للغاية معاً".

واختتم: "من الواضح أن هناك فرصة رائعة لتحقيق المزيد العام المقبل مع القوانين الجديدة، لذا فإن الفريق يمثل وبالتأكيد مكاناً مثالياً للبقاء".

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