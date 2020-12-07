أوكون يأمل أن تثبت منصة التتويج في الصخير "خطأ المشكّكين بقدراته"

أكمل الفرنسي سباقاً باستراتيجية توقف وحيد، ليخطف المركز الثاني على حلبة البحرين الدولية خلف الفائز سيرجيو بيريز.

وضمن موسم عانى فيه من الصعوبات، وبالعديد من الشائعات حيال إمكانية خسارته لمقعده مع الفريق، يرى أوكون أن نتيجة الصخير كانت هامة جداً بالنسبة له.

فقال: "ليس لدي الكلمات للتعبير حقاً، من كثرة المشاعر والأفكار التي تجول في رأسي حقاً".

وأكمل: "لقد كان موسماً صعباً حقاً بالنسبة لنا. لم تفلح محاولاتنا في الكثير من الأحيان، لكننا لم نتوقف عن الضغط إلى الأمام، وواصلنا العمل بشكل متواصل وحافظنا على حافزنا. وذلك أمر هام جداً".

وتابع: "في الوقت الراهن، عندما يبدأ الناس بالتشكيك فيك، من المهم أن تثق بنفسك، واليوم نجحنا بمهمتنا. أنا مسرور جداً لأن العمل الجاد قد أعطى ثماره أخيراً".

وكان أوكون قد واجه منافسة صعبة في مواجهة زميله دانيال ريكاردو، حيث اعترف مؤخراً أن الأسترالي قد رفع من وتيرته بالتأكيد في موسم 2020 الجاري.

فقال: "دانيال معيار رائع. لقد أكمل موسماً ممتازاً وهو يخوض عامه الثاني مع رينو، وقد حسّن من أدائه بالتأكيد".

وتابع: "لكن وبشكل عام، أشعر أن تقدمي كان جيداً كذلك. وأنا أقلص من الفارق خلفه، وحققت منصة تتويج".

وكان أوكون قد عاد إلى البطولة هذا الموسم بعد عام أمضاه خارج السباقات، كسائق احتياطي لدى مرسيدس، واحتاج بعض الوقت لاستعادة سرعته.

وللموسم المقبل، فإنه سيجاور فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين والذي سيعود إلى الفورمولا واحد ليقود بديلاً عن ريكاردو الذي سينتقل إلى مكلارين.