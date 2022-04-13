أوكون: وجهة الإعدادات هي سبب التأخّر خلف ألونسو في أستراليا

ظهر ألونسو بوتيرة تنافسية للغاية في تصفيات ملبورن، حيث حل خامسًا في القسمين الأول والثاني من التصفيات، كما قطع قسمين من الحلبة أشارا إلى أنه كان ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول في القسم الحاسم من التصفيات قبل أن يتسبب تفيعل وضع الأمان لضغط الزيت في توقّف محركه وخروجه عن المسار ضمن لفته السريعة.

في المقابل، تواجد أوكون بالمركز الـ 11 في القسم الأول، العاشر في القسم الثاني والثامن في القسم الثالث مستفيدًا من عدم تسجيل ألونسو للفة سريعة والمشاكل التي واجهها كارلوس ساينز سائق فيراري.

وفي سباق الأحد حل الفرنسي في المركز السابع.

وعند سؤاله عن أدائه في أستراليا، قال أوكون: "أعتقد بأن لديّ مشاعر مختلطة حيال نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "كان بوسعنا فعل المزيد نهاية هذا الأسبوع مع أداء السيارة بوجه عام. لذلك المركز السابع نتيجة جيّدة، ما نزال في السباق الثالث، وتواجدنا ضمن النقاط في جميعها".

وتابع: "تمحور كل شيء حول التصفيات، وعلى الأرجح تواجُدنا ضمن الخمسة الأوائل في التصفيات كان ليضعنا ضمن الخمسة الأوائل في السباق كذلك. لديّ مشاعر مختلطة في ذلك الجانب، ولكننا اكتسبنا معرفة جيدة للغاية حيث أن بمقدورنا توجيه التطوير بعيدًا ربما عن الوجهة الخاطئة التي اتّخذناها نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "اتّبعنا وجهة في الإعدادات منذ مساء الجمعة وضعت السيارة في طريق مختلف. ولكن لم يؤتِ ذلك ثماره بالنسبة لنا. إحدى سيارتينا تواجدت ضمن الخمسة الأوائل في التصفيات، لذلك لدينا بالفعل الوتيرة".