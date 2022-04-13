تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / صيغة السباق القصير تدفع فيراري لتفادي جلب التحديثات في إيمولا التالي / أستون مارتن: ضرر حوادثنا في ملبورن قد يُؤثّر على خطط تحديثاتنا
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى أخبار

أوكون: وجهة الإعدادات هي سبب التأخّر خلف ألونسو في أستراليا

قال إستيبان أوكون أن تغييرًا على إعدادات سيارته قد ساهم في تأخّره في التصفيات خلف زميله ضمن صفوف ألبين فرناندو ألونسو في أستراليا.

أوكون: وجهة الإعدادات هي سبب التأخّر خلف ألونسو في أستراليا

ظهر ألونسو بوتيرة تنافسية للغاية في تصفيات ملبورن، حيث حل خامسًا في القسمين الأول والثاني من التصفيات، كما قطع قسمين من الحلبة أشارا إلى أنه كان ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول في القسم الحاسم من التصفيات قبل أن يتسبب تفيعل وضع الأمان لضغط الزيت في توقّف محركه وخروجه عن المسار ضمن لفته السريعة.

في المقابل، تواجد أوكون بالمركز الـ 11 في القسم الأول، العاشر في القسم الثاني والثامن في القسم الثالث مستفيدًا من عدم تسجيل ألونسو للفة سريعة والمشاكل التي واجهها كارلوس ساينز سائق فيراري.

وفي سباق الأحد حل الفرنسي في المركز السابع.

وعند سؤاله عن أدائه في أستراليا، قال أوكون: "أعتقد بأن لديّ مشاعر مختلطة حيال نهاية هذا الأسبوع".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "كان بوسعنا فعل المزيد نهاية هذا الأسبوع مع أداء السيارة بوجه عام. لذلك المركز السابع نتيجة جيّدة، ما نزال في السباق الثالث، وتواجدنا ضمن النقاط في جميعها".

وتابع: "تمحور كل شيء حول التصفيات، وعلى الأرجح تواجُدنا ضمن الخمسة الأوائل في التصفيات كان ليضعنا ضمن الخمسة الأوائل في السباق كذلك. لديّ مشاعر مختلطة في ذلك الجانب، ولكننا اكتسبنا معرفة جيدة للغاية حيث أن بمقدورنا توجيه التطوير بعيدًا ربما عن الوجهة الخاطئة التي اتّخذناها نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "اتّبعنا وجهة في الإعدادات منذ مساء الجمعة وضعت السيارة في طريق مختلف. ولكن لم يؤتِ ذلك ثماره بالنسبة لنا. إحدى سيارتينا تواجدت ضمن الخمسة الأوائل في التصفيات، لذلك لدينا بالفعل الوتيرة".

المشاركات
التعليقات
صيغة السباق القصير تدفع فيراري لتفادي جلب التحديثات في إيمولا
المقال السابق

صيغة السباق القصير تدفع فيراري لتفادي جلب التحديثات في إيمولا
المقال التالي

أستون مارتن: ضرر حوادثنا في ملبورن قد يُؤثّر على خطط تحديثاتنا

أستون مارتن: ضرر حوادثنا في ملبورن قد يُؤثّر على خطط تحديثاتنا
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فاسور: التراجع في تصفيات أستراليا أخفى الوتيرة القوية لألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

فاسور: التراجع في تصفيات أستراليا أخفى الوتيرة القوية لألفا روميو

لوكلير: على فيراري عدم السماح لضغط اللقب بالتأثير على مقاربتها
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: على فيراري عدم السماح لضغط اللقب بالتأثير على مقاربتها

ويليامز: أول نقطة في الموسم "مصدر للارتياح" بعد البداية الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز: أول نقطة في الموسم "مصدر للارتياح" بعد البداية الصعبة

أستون مارتن: ضرر حوادثنا في ملبورن قد يُؤثّر على خطط تحديثاتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: ضرر حوادثنا في ملبورن قد يُؤثّر على خطط تحديثاتنا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.