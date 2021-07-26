أوكون واثق بأن ألبين قد عالجت مشكلة سيارته في الفورمولا واحد

استهّل أوكون موسم 2021 على نحوٍ مثير للإعجاب مع ألبين، إذ تواجد ضمن مراكز النقاط في أربعة سباقات متتالية بين جولتي إيمولا وموناكو، لكنّ وتيرته تراجعت بدءًا من سباق باكو.

وقد سجّلت النمسا أسوأ تأديات الفرنسي هذا الموسم، حيث تمّ إقصاؤه من القسم الأول للتصفيات في كلا السباقين ضمن الجولة المزدوجة، كما انسحب في اللفة الأولى من السباق الثاني.

وقد عانى أوكون من أجل فهم سببب افتقاره الكبير للوتيرة بالمقارنة مع زميله فرناندو ألونسو، ما دفع ألبين إلى تغيير هيكل سيارته بالكامل قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون.

وقد بدا بأن ذلك التغيير قد أتى ثماره مع تأهّل أوكون بالمركز الـ 13، وتأخّره بفارق عُشر من الثانية فقط خلف ألونسو، ومن ثمّ إكمالها للسباقين القصير والرئيسي ضمن العشرة الأوائل.

وقد ترك ذلك الأداء أوكون واثقًا من الفريق قد وقف بالفعل على أسباب مشاكله مع سيارة "أيه521"، وهو ما ساعده على استعادة أدائه.

حيث قال: "أنا واثق تمامًا من أننا عالجنا المشكلة التي واجهتني. ولم يتمحور الحل فقط حول الهيكل الذي قمنا بتغييره، فقد كانت هنالك الكثير من الأمور خلف الكواليس ووجهات أخرى قمنا بتغييرها".

وأضاف: "لقد لاحظنا أمرًا ما بعد جولة النمسا، وسألنا أنفسنا إذا من الممكن أن يكون ذلك هو السبب. لكن الأمر الوحيد المهم الآن هو أنني أحظى بشعور جيّد مع السيارة، إذ وبمجرد أن خرجنا بالسيارة في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون، كانت السيارة تنافسية، كما ينبغي أن تكون. كان الوضع أفضل بكثير".

هذا وواجه أوكون تشكيكًا في أن يكون انخفاض حافزه سببًا في تراجع أدائه، بالنظر إلى تزامن ذلك مع توقيعه عقدًا جديدًا بثلاثة مواسم مع ألبين.

لكنّ أوكون شعر أن كان من الواضح بأن المشكلة تكمن في الهيكل بالنظر إلى أن نتائجه كانت "بعيدة تمامًا عن أداء السيارة" مع ألونسو.

فقال: "كنت أبطأ بكثير من الجانب الآخر في المرآب. كانت السيارة قادرة دومًا على التواجد في القسم الثالث للتصفيات. ذلك هو المكان الذي من المفترض أن ننافس فيه، وهذا ما فعلناه نهاية هذا الأسبوع".

واختتم: "تواجدنا ضمن العشرة الأوائل في محاولتنا الأولى في القسم الثاني للتصفيات، لكن مع الزحام والطلعة غير المنظمة في المحاولة الثانية خسرنا ذلك، ولكن لولا هذا لكنّا تواجدنا في القسم الحاسم".