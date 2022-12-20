أوكون: هزيمة ألونسو عدة مرات كزميل "شعور مريح"
قال إستيبان أوكون سائق ألبين في الفورمولا واحد أن هزيمة زميله السابق بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو عدة مرات تمنحه "شعوراً مريحاً"، مؤكداً أنه اضطر لرفع مستواه "بأقصى ما يمكن".
خاض ألونسو وأوكون موسمين اثنين كزميلين ضمن صفوف ألبين، حيث سينتقل الإسباني إلى فريق أستون مارتن بدءاً من موسم 2023 المقبل.
وخلال الموسمين، تمكن أوكون من التفوق على ألونسو بعدد النقاط ضمن الترتيب العام، حيث تقدم عليه في الموسم المنصرم بواقع 92 إلى 81، ما يعني أنهما سجلا مجموع نقاط إجمالي في كلا الموسمين بواقع 166 إلى 162، كما أن الفرنسي أحرز الفوز في سباق المجر 2021.
وذلك يعني أن أوكون حول أول سائق منذ لويس هاميلتون في 2007، الذي ينجح بالتفوق في الإحصائيات على ألونسو كزميل.
لكن ألونسو تعرض لعدد من مشاكل الموثوقية حرمته الكثير من النقاط، لكن أوكون يرى بأنه "عانى نصيبه من المشاكل أيضاً" ويشعر بالراحة لأنه فاز بالمعركة بين الزميلين.
فقال: "يخامرني شعور جيد. إنه سائق سريع جداً، جداً. كان عليّ رفع مستواي بأقصى ما يمكنني لمجاراته".
وأكمل: "الإنهاء أمامه هذا الموسم يمنحني شعوراً مريحاً".
وبينما لم ينجح أوكون بتحقيق منصة تتويج خلال موسم 2022 المنصرم، لكنه جمع أكبر عدد من النقاط في مسيرته المهني حتى الآن، كما عادل أفضل مركز له في مسيرته حين حقق المركز الثامن خلال موسم 2017.
ويشعر الفرنسي بأنّ تحقيق منصة تتويج كانت "الأمر الوحيد" الناقص خلال موسمه الذي يرى بأنه أفضل ما قدمه حتى الآن في الفورمولا واحد.
ويأتي ذلك بالرغم من مشاكل الموثوقية المتكررة لفريق ألبين على مدار الموسم والتي يبدو أنها كانت تصيب سيارة ألونسو بنسبة أكبر.
ويرى أوكون بأنه "أوجد لنفسه هذا الموسم" عبر رفع مستواه، لكنه استمتع بالعمل مع ألونسو لمساعدة الفريق على التقدم للأمام.
فقال: "لقد كان من الرائع العمل مع ألونسو لدفع الفريق إلى هذا المستوى".
واختتم: "أنا مسرور لأنني أمضيت موسمين كزميل له، أتمنى له الأفضل مع فريق أستون مارتن، آمل أن نخوض منافسات متقاربة في المستقبل!".
إستيبان أوكون، ألبين
تصوير: صور موتورسبورت
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