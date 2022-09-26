أوكون: هاميلتون هو الوحيد الذي قام بعمل أفضل مني كزميل لألونسو

يتّجه أوكون لقيادة جهود فريق ألبين في 2023 بعد رحيل ألونسو وانتقاله إلى صفوف أستون مارتن.

لكن وبينما يحظى أوكون بتقدير كبير من فريقه الذي التزم بالإبقاء على خدماته حتى نهاية موسم 2024، إلّا أن الفرنسي يدرك أن البعض خارج الفريق أحيانًا ما لا يقدرون العمل الذي يقوم به.

إذ اعترف بأنه يقدم أداء قويًا للغاية في مواجهة ألونسو، والذي تضمّن تحقيقه الفوز في المجر العام الماضي، وأن لويس هاميلتون وحده من قام بعمل أفضل منه كزميل للإسباني.

وضمن حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سمعته داخل بادوك البطولة قال أوكون: "لا أقرأ كل شيء يُقال عني، لكنني آمُل أنه عندما أقوم بأمر جيد، يتم الحديث عنه على أنه كذلك، وأن يحصل الآخرون على فكرة عما أفعله".

وأضاف: "لكنه صحيح أن البعض يقول لي: حسنًا، لم ألاحظ أداءك في تصفيات سبا، أو: لقد نسيت أنك حققت الفوز العام الماضي. أعترف بأنني أرى ذلك غريبًا للغاية".

وتابع: "في النهاية، وعلى صعيد التصفيات بالمقارنة مع فرناندو، فالنتيجة هي 9/7 لصالحه، لكنني أتقدم ببضع نقاط في الترتيب (أوكون لديه 66 نقطة بالمقارنة مع 59 لألونسو). وفي العام الماضي، وإذا ما تحدثنا عن التصفيات، فقد أنهينا الموسم متعادلين: 11 إلى 11".

وأكمل: "عندما أنظر إلى مسيرة فرناندو، فإن الزميل الوحيد الذي كان على مستواه هو لويس. أي زميل آخر لم يقم بعمل أفضل مني".

وأردف: "أشعر شخصيًا أنني أقوم بعمل جيد، نعم. لذلك من الغريب في بعض الأوقات رؤية أناس خارج الفريق يرون الوضع على نحوٍ مختلف بعض الشيء".