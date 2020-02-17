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أوكون: "مهارات إدارة الوقت" سر امتلاك هاميلتون حياة ناجحة في كافة النواحي

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أوكون: "مهارات إدارة الوقت" سر امتلاك هاميلتون حياة ناجحة في كافة النواحي
17-02-2020

قال إستيبان أوكون أنّ مهارات إدارة الوقت التي يتمتّع بها بطل العالم في الفورمولا واحد لويس هاميلتون هي مفتاح امتلاكه "حياة ناجحة في كافة المجالات".

عمل أوكون جوار بطل العالم ستّ مرّات هاميلتون خلال الموسم الذي أمضاه الفرنسي كسائق احتياطي لدى مرسيدس في 2019.

وضمن معرض حديثه في حدث إطلاق موسم فريقه الجديد رينو، قال أوكون أنّه خاض تجربة "مفيدة للغاية" في العمل مع هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس، كما كشف أنّ البريطاني قد ساعده في التأقلم مع فترة غموض مستقبله ومسيرته.

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"أخرج من بيئتي، مع الخبرة التي أمتلكها، قيادتي، معرفتي بالأمور وما يعمل على النحو الأفضل، ومن ثمّ أرى كيفية قيامهما (هاميلتون وبوتاس) بالأمور، ما مثّل تجربة مفيدة للغاية بالنسبة لي بكلّ تأكيد" قال أوكون.

وأضاف: "على الجانب الآخر كذلك، فقد حظيت بحديث جيّد مع لويس، والذي أعطاني نصيحة مهمة - ليست في الجانب الرياضي في الحقيقة، ولكنّها أكثر في الجانب الإداري، وكانت في اللحظات الحاسمة حيث كانت النقاشات دائرة بخصوص موسم 2020 قبل توقيع أيّ شيء. لقد علم كيف يمنحني كلمات هامة من أجل توجيهي، حيث كان بكلّ تأكيد معلمًا جيّدًا في جميع الجوانب".

وعند سؤاله عمّا تعلّمه تحديدًا من هاميلتون، قال أوكون: "لن أخوض في تفاصيل حيث سيُفصح ذلك عن أسراره، لكن بالتأكيد الأمر تمحور حول كيفية استغلاله لوقته، فذلك مثير للإعجاب بالفعل. الطريقة التي يعمل بها مع مهندسيه والحياة التي يعيشها، فهو يملك حياة مزدحمة ومتشعبة للغاية، لكنّه عندما يقوم بأمر ما يكون بكامل تركيزه وينسى كلّ شيء آخر".

وتابع: "يقوم لويس بأموره على نحوٍ دقيق للغاية. لكن وبمجرّد أن ينتهي من أمر ما، لا يُضيع وقتًا على الإطلاق، وعلى الفور يشرع في القيام بأمر آخر. وهذا أمر يصعب القيام به وأنت ملتزم بالفورمولا واحد. كونك تكون بحاجة لإعادة التركيز على الأمور، فقد تذهب إلى منطقة المشجّعين أو أي مكان آخر، ومن ثمّ تعود إلى اجتماع المهندسين، حيث يكون لديك 10 دقائق فقط للحديث معهم، لكنّك تستغرق ثلاثًا من أجل استعادة تركيزك".

واختتم: "لويس على الفور يتمكّن من التحوّل سريعًا وبوضوح من أمر لآخر. إذ أعتقد بأنّ ذلك سبب تمتّعه بحياة ناجحة من جميع النواحي".

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