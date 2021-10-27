أوكون: مطبّات حلبة أوستن كانت "على حدود المقبول" لسباق الفورمولا واحد

توجّهت فرق الفورمولا واحد إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي وهي تتوقّع جولة صعبة بسبب المطبّات على الحلبة، وذلك في أعقاب الشكاوى حيالها والتي تذمّر بها درّاجو الموتو جي بي خلال الحدث الأخير هناك.

لكن وبينما لم تتسبب المطبّات بأيّة مخاوف متعلقة بسلامة سائقي الفورمولا واحد، لكنّها ساهمت في عدّة مشاكل واجهتها الفرق.

إذ أنه وإلى جانب بعض التضحيات في إعدادات نظام التعليق وارتفاع السيارة لضمان أن تتجاوز السيارات تلك المطبّات، فقد كان للارتطامات المتكررة عليها تأثير كبير على السيارة.

حيث اضطرت ريد بُل لإصلاح شرخ رفيع وجدته على الجناح الخلفي لسيارة فيرشتابن، بينما عانى عدد من السيارات - بما فيها سيارة أوكون - من مشاكل في سباق الآحد ربما تسببت بها تلك المطبّات.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا شعر بأن تلك المطبّات كانت مقبولة على حلبة فورمولا واحد حديثة، قال أوكون: "أعتقد بأنّها كانت على الحدود في ذلك الجانب".

وأضاف: "إنها على الحدود من ناحية الموثوقية وأرى بأنها لو ستكون أسوأ من ذلك بعض الشيء عندما نعود في العام المُقبل، فستبدأ السيارات بالفعل في مواجهة المشاكل".

وتابع: "عندما تبطئ، ليست تلك مشكلة كبيرة، ولكن بمجرد أن تبدأ بأن تكون سريعًا وتكون هنالك ارتطامات كبيرة بالأرضية، وعلى نظام التعليق، فإن المهندسين يبدؤون برؤية الإنذارات الحمراء والأحمال الكبيرة".

وأكمل: "وذلك بالطبّع ليس أمرًا من المفترض رؤيته. لذلك أعتقد بأن على الحلبة العمل بعض الشيء على تلك المطبات للعام المُقبل".