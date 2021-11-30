أوكون: "مسألة وقت" قبل أن يشارك بياستري في سباقات الفورمولا واحد

يتصدر بياستري الترتيب العام لبطولة الفورمولا 2 حالياً، بعد أن حسم لقب الفورمولا 3 منذ مشاركته الأولى مع بريما العام الماضي.

لكن وبالرغم من صعوده السريع لكن الأسترالي سيمضي موسم 2022 خارج حلبات السباق، حيث بات السائق الاحتياطي لفريق ألبين من دون فرصة لنيل مقعد تسابقي.

وكانت التكهنات تربطه بمقعد مع ألفا روميو، لكن تلك الفرصة ذهبت إلى غوانيو تشو ناشئ ألبين بدلاً منه.

وسيركز الأسترالي بالكامل على دوره كسائق احتياطيّ، ما يعني أنه سيسافر إلى السباقات وكذلك سيعمل على جهاز المحاكاة في إنستون.

لكن أوكون - الذي واجه صعوبات كذلك في تأمين مقعده - يرى أنها مسألة وقت قبل خوض بياستري السباقات.

فقال: "كان عليّ الانتظار عدة سنوات كذلك قبل الحصول على مقعد، أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن ينضم إلينا في السباقات".

وأكمل: "إنه أكثر من موهوب، لقد فاز بجميع البطولات التي شارك بها، ما زالت أمامه الفورمولا 2 بالطبع".

ويعتقد أوكون أنه سيكون من المفيد لصاحب الـ 20 عاماً العمل مع فريق الفورمولا واحد عن قرب كسائق ثالث، حيث سيساعده هذا على التحضير بشكل جيد للمستقبل.

فقال: "بالطبع، الانتظار ليس بالأمر الرائع بالنسبة لنا نحن الساقين، لكن من الأفضل له مراقبة كل شيء عن كثب".

وتابع: "هذا ما قمت به أنا كذلك، محاولة جمع المعلومات واكتساب أية خبرة ممكنة".

واختتم: "أنا واثق أنه سيقوم بنفس الأمر كذلك".