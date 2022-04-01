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أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"

قال إستيبان أوكون سائق ألبين أن محرك رينو يعني أن الفريق لم يعد يخشى أحداً، حين كان يخوض معاركه في سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"

خلال مراحل السباق الأولى، خاض أوكون معركة في مواجهة زميله فرناندو ألونسو، ومن ثم أكمل السباق سادساً بعد انسحاب الإسباني بسبب خسارة الطاقة.

وفي مرحلة ما كذلك، كان ينافس سيارات أخرى من بينها مكلارين التي يقودها لاندو نوريس.

وأكد أوكون أن رينو تحسنت للغاية في وحدة الطاقة ما ساعده على منافسة السائقين الآخرين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "وتيرة وحدة الطاقة جيدة. لم نعد نخشى أحداً. حالما كنت أستعمل ’دي ار اس’ كان بوسعي التجاوز، وبسهولة كذلك على نيكو (هلكنبرغ) بسيارة أستون ولاندو على متن مكلارين".

وأكمل: "فرناندو بالطبع كان هناك. كنت قادراً على المقارنة مع سيارات أخرى وسار كل ذلك بشكل جيد بالنسبة لنا".

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إستيبان أوكون، ألبين وفرناندو ألونسو، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين وفرناندو ألونسو، ألبين

تصوير: صور موتورسبورت

وتفوق أوكون على جورج راسل سائق مرسيدس ليحتل المركز الخامس على شبكة انطلاق سباق جدة، لكنه اعترف بأن مرسيدس ما زالت متفوقة في المعركة على ثالث أسرع الفرق.

فقال: "كان راسل أسرع منا. لم يكن يبتعد كثيراً كما كنا نعتقد، لكنهم ما زالوا قادرين على الابتعاد أمامنا".

وتابع: "ما زالوا يمتلكون وتيرة سباق أسرع. ذلك أمر علينا العمل عليه".

واسترسل: "أعتقد أننا قدمنا جولتين قويتين. للأسف لم يتمكن فرناندو من إكمال السباق وإلا كنا لنسجل النقاط بكلتا سيارتينا".

واختتم: "لقد كنا الأسرع في البحرين وهذا أمر جيد. ما زلنا في السباق الثاني، وهناك الكثير ينتظرنا".

يشار إلى أن ألونسو أثنى بدوره على وتيرة الفريق مشيراً إلى أن الحوادث والمشاكل منعت ألبين من إظهار أدائها الفعلي حتى الآن.

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