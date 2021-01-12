أوكون: محادثات ما قبل السباقات مع أبيتبول ساعدتني على تخطّي "اللحظات الصعبة"

عاد أوكون إلى منافسات الفورمولا واحد مع رينو لموسم 2020 بعد عام أمضاه على الخطوط الجانبية كسائق اختبار/احتياطي لدى مرسيدس.

ومع استغراقه بعض الوقت من أجل التكيّف من جديد مع متطلبات الأداء في الفورمولا واحد، والتأقلم مع سيارة جديدة، وجد أوكون نفسه غير قادر على تقديم ما شعر أنّه بمقدوره.

لكنّ أيّة شكوك حول قدراته تلاشت بعد بزوغ نجمه في جائزة الصخير الكبرى، عندما حلّ وصيفًا ليمنح رينو منصّة التتويج الثالثة لها في الموسم الماضي.

وبالرُغم من بعض الأوقات الصعبة والضجة التي أحاطت بقدوم الزميل الجديد فرناندو ألونسو بداية من هذا الموسم، لكن أوكون لم يشعر مطلقًا بأنّه تحت ضغط من فريقه لتقديم الأداء المأمول، كون الرسالة الموجهة من الإدارة كانت مشجّعة للغاية.

فقال: "لم أشعربأيّ ضغط على كاهلي، بأنه يتوجب عليّ تقديم نتائج جيّدة أو خوض سباقٍ مذهل أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "جمعتني دردشات بسيريل قبل السباقات، حيث كان دومًا داعمًا بشكل كبير حتى خلال الأوقات الصعبة، وكان إيجابيًا للغاية. كان دائمًا ما يعطيني النصيحة الجيّدة، وهذا مفيد عندما يأتي من مدير الفريق مباشرة قبل أن تجلس في السيارة قُبيل السباق. حيث يمنحك الاسترخاء الضروري والثقة كذلك".

وقد أوضح أوكون بأنّ رسالة أبيتبول قُبيل سباق الصخير كانت أنّه وبالرُغم من الانطلاق من المركز الـ 11 في نهاية أسبوع توقّع فيها الفريق سرعة أكبر من ذلك بكثير، لكنّ كلّ الأمور ما تزال ممكنة.

حيث قال: "لم نحظ بتصفيات رائعة، لكنه أتى إليّ وقال «انظر، كما تعلم، سيكون ذلك سباقًا ممتعًا، وهنالك استراتيجية جيّدة، لذلك ستخوض سباقًا قويًا. خُذ وقتك، وستأتي النتيجة. حظًا سعيدًا». هذا كل ما قاله، لكنّه كان جيّدًا للغاية".

واختتم: "لذلك لم أشعر بأي ضغط. لكن آمُل أنه بات من الواضح الآن أن الفريق بوسعه الاعتماد عليّ في الأوقات الصعبة. وأنّه في حال تواجدنا في وضع صعب خلال سباق، بوسعي أن أكون قويًا وأن أؤدّي واجبي".