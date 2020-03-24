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أوكون يُقر عدم درايته بتطوير مرسيدس لنظام "داس"

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أوكون يُقر عدم درايته بتطوير مرسيدس لنظام "داس"
24-03-2020

قال إستيبان أوكون السائق الاحتياطي السابق لدى مرسيدس أنّه لم يملك فكرة عن تطوير الصانع الألماني لنظام "داس" للتوجيه ثنائي المحور "الذكي للغاية".

فاجأت مرسيدس منافسيها خلال التجارب الشتوية عندما قدّمت النظام المبتكر الذي يسمح للسائق بتغيير زاوية الإطارات الأمامية عبر دفع أو سحب المقود.

وقد أمضى أوكون موسم 2019 ضمن دور السائق الاحتياطي والمُحاكاة لدى مرسيدس، قبل توقيع عقد للقيادة لصالح رينو هذا العام.

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وكانت صفقة انتقاله لرينو تعني أنّ أوكون لم يُسمح له بالتواجد في مصنع مرسيدس قُرب نهاية العام الماضي، وهي الفترة التي اعترف بأنّ مرسيدس قامت خلالها بتطوير نظام "داس".

وضمن معرض حديثه مع قناة كانال+ الفرنسية، أقرّ أوكون بأنّه لم يعرف شيئًا عن ذلك النظام، قائلًا: "خمّنوا ماذا، لم أعلم شيئًا عن ذلك. أقسم أنّه لم تكن لدي فكرة".

وأضاف: "إمّا هم كانوا أذكياء جدًا جدًا ولم يُظهروا لي تأثير ذلك النظام، أو أنهم أتوا به في وقت متأخّر للغاية من العام وقاموا بتصميمه بمجرّد مغادرتي، بمجرّد أن بدأت الصفقة بين رينو ومرسيدس".

وتابع: "بعد نهاية الموسم، لم يكن مسموحًا لي بالعودة إلى المصنع، أو العودة والعمل على جهاز المُحاكاة. فإمّا أنّ ذلك تمّ حينها أو أنهم كانوا بارعين للغاية في إخفائه".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّهم على الأرجح أتوا بتلك الفكرة في نهاية العام، عندما غادرت".

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في المقابل، بدا أوكون مقتنعًا بأنّه ذلك النظام تمّ اختباره على جهاز المُحاكاة - حيث أمضى الفرنسي ساعات طويلة على مدار العام - قبل أن يستخدمه الفريق خلال التجارب الشتوية في برشلونة.

حيث قال: "لقد اختبروه من دون شك على جهاز المُحاكاة، مثلما هو الحال مع كلّ الأجزاء قبل أن يتمّ استخدامها على الحلبة".

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