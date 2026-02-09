تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 تجارب ما قبل الموسم في برشلونة

أوكون: لم أكن لأبقى في الفورمولا 1 إذا لم تكن لدي فرصة للفوز بالبطولة

أكد إستيبان أوكون، الذي يدخل موسمه العاشر في الفورمولا 1، على أنه رغم الصعوبات التي واجهها في الأعوام الأخيرة، لم يتخلَّ عن هدفه في الفوز باللقب.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إضافة كمصدر مفضل
إستيبان أوكون، هاس

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

صرّح إستيبان أوكون سائق هاس الحالي بأن هدفه هو المنافسة على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 مستقبلًا، مؤكدًا أنه ما كان ليستمر في هذه الرياضة لو لم تكن هناك فرصة لتحقيق ذلك.

يدخل أوكون موسمه الثاني مع هاس هذا العام، وقد عانى السائق الفرنسي في موسمه الأول مع الفريق الأمريكي العام الماضي في إيجاد إيقاعه، خاصة في النصف الثاني من الموسم، بسبب مشاكل مزمنة في المكابح.

وخلال مسيرته، لم يمتلك أوكون سيارة قادرة على المنافسة على اللقب، لكنه يعتقد أن التوقيت المناسب والتركيبة الصحيحة مع الفريق سيأتيان في النهاية.

حي قال: "نعم، لولا ذلك لما كنت هنا. لم أكن لأواصل التسابق في الفورمولا 1 في هذه المرحلة من مسيرتي".

فورمولا 1
23

وأضاف: "هذا بالضبط المكان الذي أريد أن أكون فيه مستقبلًا. بالنسبة لكثير من السائقين، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب يغيّر كل شيء".

وتابع: "أنظر إلى عام 2023، أتذكر جائزة كندا الكبرى، وأتذكر السباقات الأولى من الموسم. أنا ولاندو كنا نتقاتل على المركزين السادس والسابع في اللفة الأخيرة لثلاثة سباقات متتالية. والآن لديه سيارة قادرة على الفوز بالسباقات".

هذا وستدخل هاس موسم 2026 بشراكة تقنية مع تويوتا غازو ريسينغ ومع القوانين التقنية الجديدة، إذ أكد أوكون أنه يرسم أهدافه طويلة المدى وفقًا لهذا المشروع.

كما شدد السائق الفرنسي، الذي يطمح للعودة إلى العتبة العليا لمنصة التتويج، على أنه بنى خطته المهنية بالكامل على إمكانية الفوز بالبطولة.

فقال: "أعتقد أنه لا ينبغي أبدًا الاستسلام، هذه إجابتي الصادقة. أنا هنا لأقاتل من أجل ذلك في المستقبل. وإلا لماذا أعمل بجد، ولماذا أبذل كل هذا الجهد؟ فقط للقتال من أجل المركز العاشر؟ ربما هذا ما نفعله الآن، لكنه بالتأكيد ليس جوهر الحلم".

اقرأ أيضاً:

