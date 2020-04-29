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أوكون: لا مكان للانسحابات في موسم 2020 المختصر

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أوكون: لا مكان للانسحابات في موسم 2020 المختصر
29-04-2020

قال إستيبان أوكون سائق رينو أنّه لا يمكن أن يكون هنالك مكان للانسحابات في موسم 2020 المختصر في بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي ستكون مكلّفة على نحوٍ أكبر.

أعلن مدراء الفورمولا واحد يوم الاثنين الماضي عن أملهم في إقامة موسم من 15 إلى 18 سباقًا في 2020 على الرُغم من تواصل تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا، على أن يبدأ الموسم مع سلسلة السباقات الأوروبية هذا الصيف.

موسمٌ مختصر سيضع مزيدًا من الضغط على الفرق لاستغلال الفرص المتاحة لتسجيل رصيد كبير من النقاط، ما قد يدفعهم بدوره إلى المخاطرة على الحلبة.

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لكنّ أوكون شدّد على أهمية تفادي الانسحابات ضمن معرض حديثه في لقاء مع سكاي سبورتس، إذ وعند سؤاله إذا ما كانت الروزنامة المختصرة سيتبلور عنها بعض المفاجآت، قال أوكون: "نعم، بكلّ تأكيد. لن تكون هنالك أيّة نتائج هزلية، ولا مكان للانسحابات".

وأضاف: "سيكون من المهم للغاية إنهاء كل السباقات، تسجيل كلّ النقاط المتاحة وعبور خط النهاية".

من جهته، قال شارل لوكلير سائق فيراري الأسبوع الماضي أنه يعتقد بأن السباقات الأقل قد تساعد على رؤيتنا لبعض النتائج الصادمة حيث سيتعيّن على السائقين المخاطرة على نحوٍ أكبر.

"خوض سباقات أقل سيعني أنّ السائقين سترغب بالمخاطر بشطل أكبر بعض الشيء" قال لوكلير.

وتابع: "لذلك قد نرى بالفعل بعض المفاجآت وربما تكون هنالك إثارة كبيرة في ذلك. أثق بأن مرسيدس ولويس (هاميلتون) سيظلان مرشّحين للفوز حتى مع موسم من 8 سباقات فقط، حيث سيكون من الصعب للغاية التغلّب عليهما. لكنّنا سنخاطر على الأرجح، على الأقل بشكل أكبر على حلبة تسمح باستراتيجية تعتمد على المغامرة أو التجاوزات الخطيرة. ربما يؤتي ذلك ثماره، وربما لا".

هذا وتحتاج الفورمولا واحد 8 سباقات على الأقل تُقام بين ثلاث قارات ليتم اعتبارها بطولة عالم هذا العام.

وقد سبق وسرّح زميل لوكلير بالفريق سيباسيتان فيتيل مؤخرًا بأن موسمًا مختصرًا لن يُقلل من قيمة البطولة أو أحقية الفائز باللقب في 2020، الأمر الذي اتفق معه أوكون.

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فقال: "أقصى عدد من السباقات يُمكننا القيام به سيكون أفضل للبطولة بكل تأكيد، حيث أرى أنّ 10 سباقات جيّدة، إذا ما كان بوسعنا بلوغ ذلك أو أكثر، سيكون أمرًا جيّدًا".

واختتم: "هنالك سباقات كافية والأمر سيكون ذاته مع الجميع لتحديد من الأفضل ومن في المؤخرة في نهاية المطاف. طالما أنه بوسعنا التسابق، فسأكون سعيدًا".

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