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أوكون: "لا مجال للخطأ" أمام ألبين ضمن المعركة على تسجيل النقاط في الفورمولا واحد

يعتقد إستيبان أوكون بأنّ فريقه ألبين ليس لديه أيّ "مجال للخطأ" إذا ما أراد تسجيل النقاط في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أوكون: "لا مجال للخطأ" أمام ألبين ضمن المعركة على تسجيل النقاط في الفورمولا واحد

خاض الفريق المعروف سابقًا برينو جولة افتتاحية صعبة في البحرين، حيث انسحب سائقه فرناندو ألونسو، بينما أكمل زميله أوكون السباق بالمركز الـ 13.

وكانت تلك المرة الأولى منذ جائزة إسبانيا الكبرى الموسم الماضي التي لا يُنهي فيها أيّ من سائقَي الفريق المتمركز في إنستون ضمن مراكز النقاط.

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كما تجدر الإشارة إلى أنّ حظوظ أوكون على حلبة الصخير قد تأثرت بانطلاقه من المركز الـ 16، إثر عدم قدرته على إكمال لفته السريعة الأخيرة في التصفيات عندما انزلقت سيارة هاس التي يقودها نيكيتا مازيبين أمامه في اللحظات الأخيرة من القسم الأول.

ومع تقارب المنافسة بشكل كبير بين فرق مجموعة الوسط، يعتقد أوكون بأنّ ألبين بحاجة إلى القيام بكل شيء على نحو صائب من أجل التواجد ضمن العشرة الأوائل.

فقال: "من الواضح أن ما أضرنا هو مركز الانطلاقة. إذا ما انطلقنا ضمن العشرة الأوائل، فأنت بالطبع ضمن مراكز النقاط، ولكن حتى مع الانطلاق من المركز الـ 11 أو الـ 12 يكون لديك فرصة للتقدم إلى مراكز النقاط".

وأضاف: "ليس لدينا أيّ مجال للخطأ، حيث أننا بحاجة إلى استخلاص الأداء الأقصى من السيارة لبلوغ ذلك الهدف. نعرف تحديدًا مكامن افتقار الأداء أو المواضع التي تحتاج إلى تحسين، لذلك الأمر بأيدينا أن نجد الوتيرة الإضافية خلال الجولات التالية، لنتمتع بذلك الهامش الذي يسامح الأخطاء بعض الشيء".

وبينما أشاد أوكون بمحرك رينو لموسم 2021 كأفضل ما استخدمه في الفورمولا واحد، لكن الفرنسي اعترف بأنّ ألبين ما تزال بحاجة لاستعادة بعض الأداء من الهيكل الذي خسرته خلال مرحلة تغيير القوانين.

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فقال: "بالطبّع غيّرت القوانين الجديدة العديد من الأمور، الكل يقول بأنّه العام الذي نحافظ فيه على ذات القوانين ونواصل من العام الماضي، لكن الواقع ليس هكذا. في الحقيقة، معظم السيارة جديد بالنسبة للجميع، كما خسر الجميع قدرًا جيّدًا من التماسك والارتكازية، ونحاول استعادة ذلك على السيارات".

واختتم: "الجميع أبطأ الآن مع القوانين الجديدة، ونحن كذلك بالمقارنة مع سيارة العام الماضي، لذلك نعلم أين يمكن أن نجد ذلك الزمن الإضافي، علينا فقط القيام بذلك".

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