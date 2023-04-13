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أوكون: "لا داعي للتسابق" إن لم تكن ألبين قادرة على نسخ أداء أستون مارتن

قال إستيبان أوكون سائق ألبين أنه "لا داعي للتسابق" إن لم ينجح فريقه بنسخ قفزة الأداء الكبيرة التي حققتها أستون مارتن.

خلدون يونس
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أوكون: "لا داعي للتسابق" إن لم تكن ألبين قادرة على نسخ أداء أستون مارتن

شكلت أستون مارتن مفاجأة موسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث حققت ثلاث منصات تتويج متتالية حتى الآن مع سائقها فرناندو ألونسو.

علاوة على ذلك، يبدو أن الفريق قادر على تطوير السيارة لبقية الموسم ما يعد بمزيد من الأداء.

"علينا الثقة بقدرتنا على تحقيق ذلك، وإلا لا داعي للتسابق" قال أوكون تعليقاً على قدرة ألبين في تقليد تحسّن أداء أستون مارتن.

وتابع: "وفقاً للحسابات، فإن الفترة المطلوبة هي 3 - 4 أشهر من التطوير (ما بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي)".

وأردف: "لا أعلم إن كانت أستون مارتن قادرة على ذلك خلال الموسم نفسه، لكن 3 - 4 أشهر لا تعني الوصول لنهاية الموسم".

وأضاف: "أظهرت أستون مارتن، أنه من الممكن تحقيق قفزة كبيرة إن قمنا بالأمور الصحيحة".

وظهرت ألبين كخامس أسرع سيارة حالياً، لكنها فوّتت فرصة تسجيل النقاط في ملبورن، بعد الحادثة التي جمعت كلا سائقيها في السباق الفوضوي الذي رفع فيه العلم الأحمر ثلاث مرات وانتهى خلف سيارة الأمان.

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