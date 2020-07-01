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أوكون: كل الأمور كانت ضدي في طريق عودتي إلى الفورمولا واحد

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أوكون: كل الأمور كانت ضدي في طريق عودتي إلى الفورمولا واحد
01-07-2020

وصف إستيبان أوكون فترة غيابه عن الفورمولا واحد التي استمرت لـ 18 شهرًا "بالغريبة للغاية"، في ظل استعداد السائق الفرنسي للعودة إلى سباقات الجائزة الكبرى مع رينو من بوابة جولة النمسا الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع.

كانت آخر انطلاقة سباق لأوكون في الفورمولا واحد من جولة أبوظبي الختامية لموسم 2018 مع فريق ريسينغ بوينت، حيث اضطرّ بعدها لقضاء العام الماضي على المقاعد الجانبية في دور السائق الاحتياطي مع مرسيدس.

وبعد خسارته مقعد رينو لموسم 2019 لصالح دانيال ريكاردو، عاد الصانع الفرنسي للتوقيع مع أوكون ليقود لصالحه بشكل أساسي خلال هذا الموسم.

لكنّ إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية في اللحظات الأخيرة وتعليق الموسم بعد ذلك بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" مدّ فترة انتظار أوكون كي يعود خلف مقود سيارة فورمولا واحد من جديد.

وتعقيبًا على ذلك علّق أوكون خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام مختارة منها موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "لقد انتظرت لفترة طويلة للغاية. عام ونصف، إنّه أمر جنوني، إذ بدا بأنّ كل الأمور تسير ضدّي في طريق عودتي إلى البطولة".

وأضاف: "لقد كانت فترة انتظار غريبة للغاية، لكنّني رأيتها كفترة إضافية ممتدة للاستعداد، كي أكون جاهزًا عند العودة".

وتابع: "كان العام الماضي صعبًا للغاية، لكن هذا العام الشعور مختلف كوني ضمن فريق رائع. أمام تحدٍ كبير مع سيارة تنافسيّة. أتطلّع للعودة إلى السباقات".

وأكمل: " في ظل ذلك، فإن أمامك هدفًا مختلفًا للغاية عمّا كان لديك حين كنت تبحث عن تحدٍ لخوض غماره. علمت ما كنت أعمل عليه، والقدر الذي رغبت به، وانا متعطّش كذلك للعودة".

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جديرٌ بالذكر أنّه ومنذ آخر سباقاته في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، شارك أوكون فقط في خمسة أيام تجارب، ثلاثة منها ضمن التجارب الشتوية الرسمية مع رينو.

بينما أتت مرحلة الاستعداد الأخيرة للفرنسي ضمن تجارب خاصة أجرتها رينو على حلبة ريد بُل رينغ نهاية الشهر الماضي، حيث قاد سيارة الصانع الفرنسي بمواصفات 2018.

وقال الفرنسي أنّه حتّى وبعد ابتعاده فترة طويلة عن مجريات الحلبة، إلّا أنّه لم يستغرق وقتًا طويلًا للعودة إلى شعوره السابق وتركيزه داخل السيارة.

فقال: "كان شعوري جيّدًا عندما عدت إلى السيارة الأسبوع الماضي. كان من الرائع العودة إلى حلبة حقيقية بعد قضاء وقت طويل في خوض السباقات الإلكترونية".

واختتم: "الخروج من المرآب بعد هذه الفترة كان له شعور مميز. لم أستغرق وقتًا طويلًا للعودة إلى وتيرتي. كان شعوري جيّدًا على السيارة وشعرت بتركيز كبير. كنت سريعًا، لذلك فأنا مستعد بالتأكيد للعودة بشكل كامل في النمسا".

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