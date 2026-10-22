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أوكون: كامارا يستحق فرصة مع هاس، لكنني أستحق البقاء في الفورمولا 1 في 2027

يتفق إستيبان أوكون على أن رافاييل كامارا، الذي سيحل مكانه في هاس، يستحق الحصول على فرصته في الفورمولا 1، لكنه يرى في الوقت ذاته أنه لا يستحق البقاء دون مقعد في موسم 2027.

منشور: 22-10-2026

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إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

جرى تأكيد التعاقد مع كامارا الأسبوع الماضي، لينتقل السائق البرازيلي من الفورمولا 2، حيث يتصدر ترتيب البطولة حاليًا. ورغم أن هاس لم تعلن رسميًا بعد استمرار أولي بيرمان مع الفريق، فإنها تأمل في تمديد عقده.

ومع عدم وجود فرص حقيقية متبقية على شبكة انطلاق موسم 2027، باستثناء أي رحيل مفاجئ، تبدو خيارات أوكون محدودة. ومن المرجح أن يبحث السائق الفرنسي عن عقد كسائق احتياطي للحفاظ على ارتباطه بالفورمولا 1، بدلًا من الانتقال إلى فئة أخرى من السباقات.

وأكد أوكون أن أداءه لم يكن سبب رحيله عن الفريق، لكنه رفض مجددًا الخوض في الأسباب المحددة التي دفعت هاس إلى عدم تمديد عقده.

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حيث قال: "لا يمكنني قول الكثير. ما يمكنني قوله هو أن رافا يستحق فرصة في الفورمولا 1. أعتقد أنه أظهر في الفئات التي شارك فيها أنه سائق جيد جدًا. لكنني في الوقت ذاته لا أستحق أن أكون خارج الفورمولا 1. هذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "أركز هنا على تقديم أفضل أداء ممكن، ومحاولة استخراج أقصى ما يمكن من السيارة. وكما قلت، أنا أستحق الوجود في الفورمولا 1. هناك ظروف عديدة وراء عدم وجودي هنا العام المقبل، لكنها لا تتعلق بالأداء. لقد فزت بكل شيء في كل فئة شاركت فيها".

وأكمل: "حققت الانتصارات في سباقات الكارتينغ، وفورمولا رينو، والفورمولا 3، وجي بي 3، والفورمولا 1. فزت بسباقات في جميع هذه الفئات. ومن المنظور الرياضي البحت، أستحق البقاء في الفورمولا 1. وأؤمن بأن هذا ليس عامي الأخير فيها".

رافاييل كامارا وأياو كوماتسو، مدير فريق هاس

الصورة من قبل: فريق هاس

وبناءً على ذلك، ينصب تركيز أوكون على تقديم أداء قوي في السباقات الأخيرة له مع هاس، ومساعدة الفريق في معركته للحفاظ على المركز السابع في بطولة الصانعين. ويتقدم الفريق الأمريكي حاليًا بفارق سبع نقاط على أودي.

ورغم تلقيه دعمًا علنيًا عقب الإعلان عن عدم حصوله على مقعد في موسم 2027، أوضح أوكون أنه لا يحتاج إلى دعم خاص من زملائه السائقين، كما أنه لم يتلقَّ مثل هذا الدعم.

فقال: "بالطبع أتحدث مع بعض السائقين في حياتنا الخاصة. على سبيل المثال، جاء لانس للتحدث معي. لكنني لم أتلقَّ أية رسائل من أي شخص".

وأكمل: "لم يرسلوا إليّ رسائل، رغم إظهارهم الدعم في تصريحاتهم للصحافة. لا بأس بذلك. فالأمر ليس النهاية على أية حال. لا أطالب بأي دعم من السائقين أو غيرهم، فهذا ليس ما أحتاج إليه. إنه عالم صعب على الجميع بطريقة أو بأخرى".

واختتم: "نحن جميعًا نعيش في الظروف نفسها. إذا لم تقدم أداءً جيدًا في ثلاثة سباقات، تصبح الأسوأ. وإذا قدمت ثلاثة سباقات جيدة، تصبح الأفضل. وهذه هي صعوبة هذه الرياضة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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