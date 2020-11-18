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أوكون قدم "أفضل انطلاقة" له في 2020 على حلبة اسطنبول

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أوكون قدم "أفضل انطلاقة" له في 2020 على حلبة اسطنبول

قال إستيبان أوكون سائق رينو أنه قدم أفضل انطلاقة له هذا الموسم في الفورمولا واحد على حلبة اسطنبول التركية، قبل ذلك الاحتكاك الذي قضى على آماله بتحقيق نتيجة جيدة.

قدم سائق رينو انطلاقة جيدة من المركز السابع على شبكة الانطلاق ليتمكن من تجاوز عدة سيارات أمامه.

لكن وبالرغم من إمكانية احتلال المركز الثالث، لكن كل شيء سار بشكل خاطئ عندما احتكّت به سيارة زميله دانيال ريكاردو، والذي اضطر للتوجه يميناً لتفادي الارتطام بسيارة لويس هاميلتون.

تمكن أوكون من التعافي والعودة مجدداً، لكنه عانى المزيد من الدراما بعد ارتطام سيارة فالتيري بوتاس به، بعد أن اقترف الفنلندي خطأ وانزلقت سيارته بعدها.

وأدى ذلك إلى انثقاب إطار أوكون، ومن ثم اضطر لتغيير إطاره ما أنهى آماله بالوصول إلى مراكز النقاط.

وتعليقاً على ما حصل، أوضح أوكون أنه لم يكن محظوظاً بالرغم من انطلاقته الممتازة.

فقال: "للأسف، قدمت انطلاقة رائعة وذلك أمر رائع، ربما كانت تلك أفضل انطلاقة قدمتها هذا الموسم".

وأكمل: "من الواضح أنني كنت الثالث، وكان لدي الوقت لمشاهدة لقطات الإعادة، وقد كانت تلك حادثة مؤسفة حقاً".

وأردف: "كان لويس في الجهة الداخلية ودانيال غير اتجاهه. من ثم ارتطم به من الجهة الخلفية، وذلك أدى إلى انزلاقنا".

وتابع: "حاولت العودة بعدها لكنني تعرضت لارتطام من قبل فالتيري، الذي فوّت نقطة الكبح مجدداً. لذا ارتطامان اثنان! حينها اضطررت لدخول المنصة بسبب الانثقاب".

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بالمقابل، أوضح أوكون أن ما حصل كان محبطاً لأن وتيرته سيارته كانت جيدة بالفعل في تركيا.

فقال: "بالرغم من عدم وجود سيارة الأمان، تمكنا من العودة إلى المركز الـ 11. وتيرتنا كانت جيدة".

وتابع: "أعتقد أننا كنا لنسجل النقاط لولا ما حصل. كان حظاً عاثراً حقاً. آمل أن يتغير".

واختتم: "لا أعتقد أننا كنا لنتمكن من التمسك بالمركز الثالث، لكن على الأقل كنا لنسجل نقاطاً جيدة، ربما مركز خامس أو سادس".

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