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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى تقرير التجارب

أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البرازيل

تواجد إستيبان أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل قبيل السباق القصير.

أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البرازيل

شرعت الفرق في برنامج اختبار الإطارات في هذه الحصّة، وذلك بالنظر إلى عدم قدرتها على تغيير إعدادات السيارات ضمن صيغة عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير.

وحاول العديدون معرفة ما إذا كان بوسعهم إكمال مسافة السباق القصير عبر الاقتصار على إطارات "سوفت".

ومنحت ويليامز الفرصة للوغان سارجنت في هذه الحصّة من أجل تعزيز فرصه لضمان نقاط رخصة الصيانة الخاصة عبر قيادته لسيارة أليكسندر ألبون.

وتمكّن لوكلير من إكمال 21 لفّة على مجموعة إطارات "سوفت"، أي أقلّ بثلاث لفّات من مسافة السباق القصير، وهو ما يُشير إلى إمكانيّة نجاح تلك الاستراتيجيّة.

كما أنّ صاحب قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ بالأمس كيفن ماغنوسن قدّم وتيرة مقبولة في المجمل، وذلك بعد أن وعد الدنماركي بتقديم أداء هجومي في السباق القصير.

لكن ما بدا واضحًا هو أنّ إطارات "هارد" كانت بطيئة للغاية بالمقارنة مع التركيبتين المتوسّطة والليّنة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى أوكون سائق ألبين عبر تسجيله الزمن الأسرع البالغ 1:14.604 دقيقة.

وتفوّق الفرنسي على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بفارق 0.184 ثانية، بينما حلّ جورج راسل ثالثًا واختبر تركيبة "هارد" في المراحل الأخيرة قبل أن يتخلى عنها سريعًا.

بدوره أكّد فرناندو ألونسو وتيرة ألبين القويّة عبر حلوله رابعًا أمام صاحب اللقب ماكس فيرشتابن.

وحلّ لويس هاميلتون سادسًا وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة، بينما وضع بيير غاسلي سيارة ألفا تاوري في المركز السابع.

وتفوّق ميك شوماخر في النهاية على زميله ماغنوسن ليحلّ ثامنًا، في حين أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 28 1:14.604     207.929
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 36 1:14.788 0.184 0.184 207.418
3 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 31 1:14.916 0.312 0.128 207.063
4 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 29 1:15.049 0.445 0.133 206.696
5 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 30 1:15.098 0.494 0.049 206.562
6 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 33 1:15.137 0.533 0.039 206.454
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 32 1:15.636 1.032 0.499 205.092
8 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 40 1:15.684 1.080 0.048 204.962
9 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 38 1:15.815 1.211 0.131 204.608
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 25 1:15.851 1.247 0.036 204.511
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 38 1:15.856 1.252 0.005 204.497
12 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 32 1:15.865 1.261 0.009 204.473
13 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 37 1:15.868 1.264 0.003 204.465
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 28 1:15.994 1.390 0.126 204.126
15 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 34 1:16.047 1.443 0.053 203.984
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 34 1:16.181 1.577 0.134 203.625
17 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 43 1:16.263 1.659 0.082 203.406
18 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 44 1:16.400 1.796 0.137 203.041
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 37 1:16.468 1.864 0.068 202.861
20 45 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 28 1:16.480 1.876 0.012 202.829
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