أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البرازيل

شرعت الفرق في برنامج اختبار الإطارات في هذه الحصّة، وذلك بالنظر إلى عدم قدرتها على تغيير إعدادات السيارات ضمن صيغة عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير.

وحاول العديدون معرفة ما إذا كان بوسعهم إكمال مسافة السباق القصير عبر الاقتصار على إطارات "سوفت".

ومنحت ويليامز الفرصة للوغان سارجنت في هذه الحصّة من أجل تعزيز فرصه لضمان نقاط رخصة الصيانة الخاصة عبر قيادته لسيارة أليكسندر ألبون.

وتمكّن لوكلير من إكمال 21 لفّة على مجموعة إطارات "سوفت"، أي أقلّ بثلاث لفّات من مسافة السباق القصير، وهو ما يُشير إلى إمكانيّة نجاح تلك الاستراتيجيّة.

كما أنّ صاحب قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ بالأمس كيفن ماغنوسن قدّم وتيرة مقبولة في المجمل، وذلك بعد أن وعد الدنماركي بتقديم أداء هجومي في السباق القصير.

لكن ما بدا واضحًا هو أنّ إطارات "هارد" كانت بطيئة للغاية بالمقارنة مع التركيبتين المتوسّطة والليّنة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى أوكون سائق ألبين عبر تسجيله الزمن الأسرع البالغ 1:14.604 دقيقة.

وتفوّق الفرنسي على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بفارق 0.184 ثانية، بينما حلّ جورج راسل ثالثًا واختبر تركيبة "هارد" في المراحل الأخيرة قبل أن يتخلى عنها سريعًا.

بدوره أكّد فرناندو ألونسو وتيرة ألبين القويّة عبر حلوله رابعًا أمام صاحب اللقب ماكس فيرشتابن.

وحلّ لويس هاميلتون سادسًا وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة، بينما وضع بيير غاسلي سيارة ألفا تاوري في المركز السابع.

وتفوّق ميك شوماخر في النهاية على زميله ماغنوسن ليحلّ ثامنًا، في حين أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: