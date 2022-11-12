أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية في البرازيل
تواجد إستيبان أوكون في صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد بعد تفوّقه على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل قبيل السباق القصير.
شرعت الفرق في برنامج اختبار الإطارات في هذه الحصّة، وذلك بالنظر إلى عدم قدرتها على تغيير إعدادات السيارات ضمن صيغة عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير.
وحاول العديدون معرفة ما إذا كان بوسعهم إكمال مسافة السباق القصير عبر الاقتصار على إطارات "سوفت".
ومنحت ويليامز الفرصة للوغان سارجنت في هذه الحصّة من أجل تعزيز فرصه لضمان نقاط رخصة الصيانة الخاصة عبر قيادته لسيارة أليكسندر ألبون.
وتمكّن لوكلير من إكمال 21 لفّة على مجموعة إطارات "سوفت"، أي أقلّ بثلاث لفّات من مسافة السباق القصير، وهو ما يُشير إلى إمكانيّة نجاح تلك الاستراتيجيّة.
كما أنّ صاحب قطب الانطلاق الأوّل المفاجئ بالأمس كيفن ماغنوسن قدّم وتيرة مقبولة في المجمل، وذلك بعد أن وعد الدنماركي بتقديم أداء هجومي في السباق القصير.
لكن ما بدا واضحًا هو أنّ إطارات "هارد" كانت بطيئة للغاية بالمقارنة مع التركيبتين المتوسّطة والليّنة.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى أوكون سائق ألبين عبر تسجيله الزمن الأسرع البالغ 1:14.604 دقيقة.
وتفوّق الفرنسي على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بفارق 0.184 ثانية، بينما حلّ جورج راسل ثالثًا واختبر تركيبة "هارد" في المراحل الأخيرة قبل أن يتخلى عنها سريعًا.
بدوره أكّد فرناندو ألونسو وتيرة ألبين القويّة عبر حلوله رابعًا أمام صاحب اللقب ماكس فيرشتابن.
وحلّ لويس هاميلتون سادسًا وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة، بينما وضع بيير غاسلي سيارة ألفا تاوري في المركز السابع.
وتفوّق ميك شوماخر في النهاية على زميله ماغنوسن ليحلّ ثامنًا، في حين أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|28
|1:14.604
|207.929
|2
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|36
|1:14.788
|0.184
|0.184
|207.418
|3
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|31
|1:14.916
|0.312
|0.128
|207.063
|4
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|29
|1:15.049
|0.445
|0.133
|206.696
|5
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|30
|1:15.098
|0.494
|0.049
|206.562
|6
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|33
|1:15.137
|0.533
|0.039
|206.454
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|32
|1:15.636
|1.032
|0.499
|205.092
|8
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|40
|1:15.684
|1.080
|0.048
|204.962
|9
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|38
|1:15.815
|1.211
|0.131
|204.608
|10
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|25
|1:15.851
|1.247
|0.036
|204.511
|11
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|38
|1:15.856
|1.252
|0.005
|204.497
|12
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|32
|1:15.865
|1.261
|0.009
|204.473
|13
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|37
|1:15.868
|1.264
|0.003
|204.465
|14
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|28
|1:15.994
|1.390
|0.126
|204.126
|15
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|34
|1:16.047
|1.443
|0.053
|203.984
|16
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|34
|1:16.181
|1.577
|0.134
|203.625
|17
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|43
|1:16.263
|1.659
|0.082
|203.406
|18
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|44
|1:16.400
|1.796
|0.137
|203.041
|19
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|37
|1:16.468
|1.864
|0.068
|202.861
|20
|45
|لوجان سارجينت
|ويليامز
|مرسيدس
|28
|1:16.480
|1.876
|0.012
|202.829
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