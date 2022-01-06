أوكون: فوز المجر رفع بعض الضغط من على كاهل ألبين

استفاد أوكون من الانطلاقة الفوضوية ضمن طقس ماطر في بودابست ليتقدم إلى الصدارة بعد إعادة الانطلاقة، بينما توقّف لويس هاميلتون المتصدر.

وقد حافظ الفرنسي على رباطة جأشه وتصدّر كامل السباق مُحرزًا فوزه الأول في الفورمولا واحد بعدما نجح في حجز سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن وهاميلتون سائق مرسيدس.

وكان ذلك من بين أبرز سباقات ألبين، والتي تضمّنت كذلك منصة تتويج لفرناندو ألونسو في قطر، في طريق الفريق نحو التفوّق على ألفا تاوري في معركة المركز الخامس في بطولة الصانعين.

ويعتقد أوكون أن إحراز فوزه الأول في البطولة لم يعزّز فقط من ثقته بنفسه، لكنّه رفع كذلك بعض الضغط من على كاهل بقية فريق إنستون.

فقال: "كان شعورًا رائعًا وأنا سعيد كذلك بأنني رفعت ذلك الضغط أيضاً من على كاهل الفريق".

وأضاف: "إنه أول فوز بطبيعة الحال منذ عودة رينو إلى الحقبة الجديدة من الفورمولا واحد، لذلك آمُل أن نتواجد في ذلك الوضع من جديد قريبًا، حيث بتنا نعرف ذلك الشعور. لم يعد لدينا ذات القدر من الضغط، ويمكننا القيام بعملنا وبلوغ الهدف".

في المقابل، اعترف أوكون أن فريقه ما يزال بعيدًا جدًا عن المنافسة على الفوز بانتظام، لكنه أوضح بأن مذاق الانتصارات جعل ألبين أكثر تعطّشًا لاختباره بتواتر أكبر.

حيث قال: "من جهتي، ما أزال أعمل بذات الطريقة مثل السابق. الأشخاص من حولي في الفريق كانوا سعداء جدًا بذلك الفوز، إنه الأول للعديد منهم كذلك، لكننا نريد أن نحظي بالمزيد من تلك اللحظات، وليس فقط واحدة".

وأكمل: "نعلم أن أمامنا طريق طويلة وعمل جاد في الفترة المقبلة، لكن الشعور جيّد في الفريق وأنا فخور بأنني عشت تلك اللحظة مع الفريق ومع أشخاص بهذا القدر من الموهبة".