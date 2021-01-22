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أوكون: فريق ألبين للفورمولا واحد "في أيدٍ أمينة" مع الإدارة الجديدة

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أوكون: فريق ألبين للفورمولا واحد "في أيدٍ أمينة" مع الإدارة الجديدة

يرى إستيبان أوكون أن فريق "ألبين" - رينو سابقاً - بات "في أيدٍ أمينة" مع الإدارة الجديدة التي تبدو متحفزة للغاية.

أكد فريق إنستون مؤخراً رحيل مدير فريق الفورمولا واحد السابق سيريل أبيتبول، تزامناً مع انضمام دايفيد بريفيو مدير فريق سوزوكي السابق في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، كمدير.

وسيقدم بريفيو تقارير العمل إلى لورانت روسي المدير التنفيذي الجديد لدى ألبين، والذي يشرف بشكل عامٍ على نشاطات المصنع الفرنسي في مجال السيارات الرياضية ضمن الحلبات وخارجها.

ولم يلتق أوكون بالمدير الجديد بعد نظراً لجائحة كورونا العالمية الحالية والتي تصعّب من السفر.

حيث قال الفرنسي: "لم أذهب إلى إنستون للأسف، إجراءات السفر معقدة بعض الشيء مع كل تلك القيود نظراً للوضع الراهن. لكننا على تواصل كبير عبر الهاتف وكذلك مع جميع أعضاء الفريق والمدراء الجدد".

وأكمل: "يبدو أننا في أيدٍ أمينة، إنهم متحفزون حقاً، ومتواضعون للغاية، ويحاولون مساعدتنا بأقصى قدر ممكن".

وأردف: "كل ذلك إيجابي للغاية. لكن، حالما نتمكن من السفر مجدداً سنلتقي بالتأكيد".

وحين سُئِل حيال رأيه بالإدارة الجديدة حتى الآن، أضاف أوكون: "التقيت بهم مرتين حتى الآن عبر الهاتف، لورانت روسي ودايفيد بريفيو، التقينا عبر اجتماع فيديو. من ثم تكلمنا لفترة طويلة للغاية. كما قلت، إنهم متحفزون جداً جداً، وهم من كبار المهتمين والمتابعين لرياضة سباقات السيارات".

وأردف: "من الواضح أن دايفيد يمتلك سجلاً ناصعاً في ’موتو جي بي’، كما أنه متعطش لتطوير الفريق إلى الأمام. لذا يخامرني شعور جيد حيال الوضع برمته، ونحن في أيدٍ أمينة بالفعل".

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بالمقابل، أشار أوكون إلى أنّ رحيل أبيتبول كان "صعباً" خاصة وأن المدير السابق كان له الدور الأكبر في ضمه إلى الفريق.

فقال: "بالتأكيد، كان رحيل سيريل محزناً للغاية. لقد قاد سيريل مشروع الفريق طوال سنين عدة، وقد بدأنا نرى ثمار العمل بالفعل، مع منصات التتويج والنتائج الجيدة".

وتابع: "أن نراه يغادر هكذا، لهو أمر صعب حقاً، أتمنى له الأفضل".

واختتم: "إنه شخص جيد حقاً، وأنا أكنّ له كامل التقدير، لقد ساعدني على الوصول إلى ما أنا عليه اليوم. لذا نعم، أتمنى له الأفضل".

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