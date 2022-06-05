أوكون: ضبابية مستقبل جائزة فرنسا الكبرى في الفورمولا واحد "أمر محبط"

عاد السباق الفرنسي إلى روزنامة الفورمولا واحد في 2018 بعد غياب دام 10 سنوات، حيث احتضنت حلبة بول ريكار الجائزة عوضًا عن ماني-كور.

لكن وبعد 4 نسخ من الجائزة إثر عودتها إلى البطولة - في ظل عدم إقامة سباق 2020 بسبب جائحة كورونا - فإن نسخة يوليو/تموز 2022 قد تكون بالفعل الأخيرة مع إنتهاء عقد حلبة بول ريكار وعدم تجديده حتى الآن.

وبينما تحرص ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد على توسيع روزنامة البطولة، إلّا أنها ترغب كذلك بإيصال الرياضة إلى ما تصفه بأسواق الوجهات حول العالم، كما برهنت على ذلك مع دفعها الأمريكي بوضع الرياضة في ميامي ولاس فيغاس.

وبالرُغم من أيّة اعتبارات تاريخية، فإن الوجهات البعيدة مثل بول ريكار وسبا-فرانكورشان (جائزة بلجيكا الكبرى) - والتي تعاني كذلك من أجل تجديد عقدها - تعدّ ذات جذب تجاري أقل إثارة بالنسبة لليبرتي ميديا.

إذ ومع تزايد ندرة وقيمة الأماكن على روزنامة الفورمولا واحد، فإن كلا الحلبتين قد تدخلان في تدوير من حيث استضافة السباقات كل عامين، أو تختفيان تمامًا.

وبطبيعة الحال يشعر الفرنسي أوكون - الذي شارك في جائزة فرنسا مرتين حتى الآن في 2018 و2021 - بالإحباط بأن مستقبل جائزة موطنه يبدو غامضًا.

حيث قال: "أتابع المحادثات بالطبع، وأرى كيف تسير الأمور، ولكن نعم، لا يبدو الوضع جيدًا بطبيعة الحال".

وأضاف: "إنه أمر محبط بالتأكيد. أمضيت الفترة الأولى من مسيرتي ولا توجد جائزة كبرى هناك. ومن ثم عادت الجائزة إلى البطولة، وكنت محظوظًا جدًا بالتسابق هناك. ولكن لدينا سباق هناك هذا العام، وسنستمتع به إلى أقصى حد".

وتابع: "أعتقد بأن هنالك بلدانًا نحتاج للتسابق فيها. فرنسا واحدة منها. بلجيكا كذلك وموناكو. علينا الإبقاء على هذه السباقات، فهي تحمل مكانة خاصة بداخلنا. سنرى ما سيحدث معها".