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أوكون: سيكون من الصعب تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

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أوكون: سيكون من الصعب تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

يرى إستيبان أوكون أنه سيظل من الصعب على سائقي الفورمولا واحد التخفيف من الإجراءات الاحترازية الصارمة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية.

تغيّب ثلاثة سائقين عن السباقات خلال موسم 2020 بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، في الوقت الذي عززت فيه "فيا" من بروتوكولاتها الصارمة لمنع إنتشار الفيروس في بادوك الفورمولا واحد.

وتغيب سيرجيو بيريز عن سباقي سيلفرستون بعد إيجابية فحصه لكورونا قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى، بينما انسحب زميله لانس سترول من جائزة إيفل الكبرى قُبيل التصفيات، قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس بعد ذلك.

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في المقابل، تعيّن على بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون عدم المشاركة في جائزة الصخير الكبرى إثر إيجابية فحصه هو الآخر بعد سباق البحرين الأول، لكنه عاد لاختتام الموسم مع مرسيدس في أبوظبي.

وصرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن سائقي الفورمولا واحد يعيشون مثل "الرهبان" من أجل تفادي الإصابة بالفيروس والتغيب عن السباقات، ما سيؤثر في النهاية على موسمهم في البطولة.

وقد شرح أوكون سائق رينو بأنه يخطط لبرنامج تدريب مكثّف خلال العطلة الشتوية، لكنه أوضح بأنه سيكون من الصعب التساهل مع الإجراءات المشددة لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

فقال: "ستكون هنالك فترة تدريب مكثفة، حيث أنني بحاجة إلى استعادة بعض الوزن الذي فقدته خلال الموسم ورفع مستوى لياقتي من جديد".

وأضاف: "لكن سيكون من الصعب بعض الشيء السفر في أوروبا في الوقت الحالي. سيكون من الصعب التخلّي عن تلك الإجراءات الاحترازية، كونه ليس بمقدورنا فعل ذلك. لن تكون هنالك نفس عدد الاختبارات مثل السابق، لكننا لا نرغب كذلك في أن نلتقط الفيروس ونخسر 15 يومًا إلى جانب الشعور بالتعب".

وأكمل: "آمُل أن أحظى بفترة أعياد جيّدة مع العائلة، كونه ليس هنالك ما نقوم به، ومن ثمّ أعود إلى العمل والتدرّب".

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من جهته علّق بيير غاسلي سائق ألفا تاوري في ذلك الجانب قائلًا: "ما أزال أرغب بأن أكون حريصًا مع الأشخاص حولي، لكنني سأحظى ببعض الحرية لرؤية عائلتي كذلك خلال الأعياد".

وتابع: "الأمر ذاته مع أصدقائي، عندما عدت الشهر الماضي، اعتذرت لهم أنني لن أقدر على رؤيتهم، حيث لا أرغب بالمجازفة. إنه أمر محبط، حيث تشعر وكأنك في قفص".

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