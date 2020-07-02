أوكون سيرحّب بألونسو كزميل له في رينو لموسم 2021

سيُجاور أوكون زميلًا جديدًا العام المُقبل بعد تأكيد مغادرة زميله الحالي دانيال ريكاردو صفوف رينو وانتقاله إلى مكلارين لموسم 2021.

وقد أدّى ذلك إلى ربط اسم ألونسو - الذي فاز بكلتا بطولتيه في الفورمولا واحد مع رينو في 2005 و2006 - بعودة محتملة إلى صفوف الصانع الفرنسي، وذلك بعدما غادر الإسباني أسوار البطولة نهاية موسم 2018 بعد أربعة مواسم كارثية مع مكلارين.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الزميل الذي يفضّله لموسم 2021، قال أوكون أنه وبينما لا يملك رأيًا في ذلك القرار، إلّا أنّه يودّ عودة ألونسو.

"اختياري الشخصي ليس له علاقة بما سيقوم به الفريق" قال أوكون.

وأضاف: "تجمعني علاقة رائعة بفرناندو، الخوذة التي أملكها والتبديل الوحيد الذي قمت به بين السائقين كان معه".

وتابع: "لقد كان السائق الذي قارع مايكل (شوماخر)، إلى جانب معاركه الرائعة في السابق، وذلك ساهم في حبي لهذه الرياضة. لا أعلم إذا ما كان سينضم إلى رينو أم لا، لكنّني سأكون سعيدًا للغاية بكل تأكيد لو قدم إلى الفريق".

وحين سُئِل إذا ما كان سيريل أبيتبول مدير الفريق على عِلم بمشاعره تلك، أجاب أوكون قائلًا: "لا أعلم، ربما ينبغي أن نناقش ذلك لاحقًا".

وقد سبق وشددت رينو على أنّها لن تتعجّل باتّخاذ أي قرار حول من سيحل مكان ريكاردو لموسم 2021، لكن أمامها بطلين للعالم متمثلين في ألونسو وسيباستيان فيتيل سيكونان متاحين للعام المُقبل.

إلى جانب ذلك، تحظى رينو بسائقين ضمن أكاديميتها مشاركين في الفورمولا 2، وهما غوانيو زهو وكريستيان لوندغارد، واللذين قد يكونا مرشّحين لذلك المقعد كذلك.