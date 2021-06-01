أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته

أثار أوكون الإعجاب خلال المراحل الأولى من الموسم الحالي، حيث سجّل النقاط في أربعة من السباقات الخمسة الأولى في 2021، كما يتصدّر جهود ألبين بينما يواصل زميله وبطل العالم مرّتين فرناندو ألونسو إكمال مرحلة تأقلمه ضمن عودته إلى الفورمولا واحد.

وقد نالت تأديات أوكون الإشادة داخل بادوك البطولة ودفعت ألبين إلى السعي لبدء محادثات حول صفقة جديدة مع الفرنسي الذي ينتهي عقده الحالي مع نهاية موسم 2021.

وقد صرّح لورون روسي المدير التنفيذي لألبين بأن أوكون "يقوم بكل شيء لجعلي أبقي عليه في الفريق"، وأنه لا يفكّر في أي سائقين خارجيين لموسم 2022.

من جهته، أوضح أوكون أنه وبينما يشعر بالإطراء من تعليقات روسي التي قرأها على موقعنا "موتورسبورت.كوم"، إلّا أنّه لا يفكّر حيال تلك المسألة ويركّز فقط على أدائه، تاركًا محادثات العقد الجديد لإدارته.

"دومًا ما يشعرني ذلك بالإطراء، حيث قرأت ذلك المقال لديكم، ومن الرائع على الدوام أن تحصل على كلمات جيّدة من مدير فريقك" قال أوكون عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مستقبله.

وأضاف: "في الوقت الحالي أركّز فقط على القيام بوظيفتي على الحلبة، وهي أن أؤدّي داخل السيارة، وأستخلص الوتيرة الأقصى منها، والتفكير فيما يمكن أن نحسّنه".

وتابع: "طالما أنني أقدم أقوم بذلك على نحوٍ جيّد، فإنّ الوضع ينبغي أن يسير بشكل جيّد في صالحي كذلك، لذلك سنرى ما سيحدث".

وأكمل: "أركّز على عملي الآن أكثر من أي شيء آخر، وسأترك إدارتي تقوم بعملها فيما يتعلق بالعقد".

هذا وتدير مرسيدس المسائل الإدارية لأوكون، حيث وقع الفرنسي مع برنامج الناشئين لدى الصانع الألماني في 2016، وشارك في الفورمولا واحد للمرة الأولى لاحقًا في ذلك العام مع فريق مانور، قبل أن يُمضي موسمين مع فورس إنديا.

وقد تم ربط أوكون بانتقال محتمل إلى مرسيدس لموسم 2020، قبل أن يحافظ الفريق على خدمات سائقه فالتيري بوتاس، ما سمح لرينو باقتناصه في صفقة لعامين.

ومنذ ذلك الحين، سجّل أوكون 12 من نقاط الفريق الجديد ألبين الـ 17 حتى الآن في هذا الموسم، حيث تأهّل أوكمل السباقات أمام ألونسو في أربعة من السباقات الأربعة الأخيرة.