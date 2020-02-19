أوكون: سيارة رينو الجديدة قدّمت أعلى تماسك شعرت به في حياتي

يعتقد الفرنسيّ بأنّ جيل 2020 من السيارات سيكسر جميع التواقيت القياسيّة على الحلبات هذا العام.

وبشكلٍ لافت فإنّ أوكون قارن سيارة رينو بسيارة مرسيدس "دبليو10" التي حقّقت لقب العام الماضي والتي اختبرها في جهاز محاكاة السهام الفضيّة، وقادها كذلك في تجارب إطارات بيريللي في بول ريكار في سبتمبر/أيلول الماضي. كما اختبر الفرنسيّ سيارة رينو من العام الماضي خلال يومَي التجارب في أبوظبي إثر نهاية الموسم الماضي.

"هناك دائمًا نقاط اختلاف" قال أوكون عند مقارنته بين السيارة الجديدة وسيارة "دبليو10"، وأضاف: "لكن لأكون صادقًا فإنّه بالنظر إلى قدر الارتكازيّة الموجود هذا العام فإنّ أسرع أزمنتنا من هذا اليوم أسرع بكثير من أفضل أزمنة اليوم الأوّل العام الماضي".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّ السيارات تتطوّر عامًا تلو الآخر. من الصعب إجراء مقارنة، لكنّ قدر التماسك الذي شعرت به الآن لم يسبق لي أن شعرت به".

وأكمل: "لا أعلم إن كان ذلك يعود إلى الحلبة، لكنّني قدت يوم الإثنين خلال يوم التصوير. هذه السيارات الجديدة مثيرة للإعجاب، عليّ قول ذلك".

وواصل شرحه بالقول: "لم أدخل بعض المنعطفات بتلك السرعة مسبقًا، كان ذلك شعورًا جيّدًا. ذلك مثيرٌ للحماس بالتأكيد. كون السيارة تُصبح أسرع فأسرع. سنكسر على الأرجح جميع الأزمنة القياسيّة هذا العام".

وشدّد أوكون على أنّه من المهمّ الضغط بقوّة منذ بداية التجارب، بالرغم من خطر تأثير الأخطاء على برنامج التطوير بالتوجّه إلى السباق الافتتاحيّ.

وقال حيال ذلك: "لا يزال عليك دفع السيارة بقوّة. أجرينا محادثة جيّدة مع سيريل أبيتبول وألان بروست بخصوص ذلك. من المهمّ الضغط على السيارة للحصول على معايير جيّدة لتكون جاهزًا على الصعيد الشخصيّ، وكذلك للحصول على بيانات جيّدة، كون تلك هي الطريقة المناسبة لتحسين السيارة".

وأكمل: "عليك الضغط على السيارة كما لو أنّ هناك المزيد من الوقت لاستخراجه، ونأمل أن لا تقع الأخطاء. حاولت الحصول على شعورٍ أوّل. صحيحٌ أنّني لم أضغط عليها بعد. أقود وأحاول استعادة أدائي. مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن قدت سيارة بشكلٍ تنافسيّ، وهو ما يعني وجود سائقٍ آخر بجانبي وحصولي على معيارٍ إلخ... أحاول فقط استعادة سرعتي".

وأردف: "من المهمّ تسجيل بعض الأزمنة الجيّدة لتكون قادرًا على الشعور بكيفيّة تفاعل السيارة في ظروف السباق أو في ظروف التجارب".

وعندما سُئل عن تقييمه الأوّل للسيارة الجديدة، أجاب: "إنّها قاعدة جيّدة في الوقت الحاضر. في بعض الأحيان عندما تدخل السيارة فإنّك تقول، لا هناك مشكلة وتُحاول حلّها طوال الفترة الشتويّة، لكنّنا لا نُواجه ذلك في الوقت الحاضر".

واختتم بالقول: "تبدو سيارة صحيّة إن صحّ التعبير. لكنّنا لا نزال في أوّل صباح. علينا الانتظار لرؤية كيف يتقدّم ويتطوّر مع تقدّم التجارب".