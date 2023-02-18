أوكون: سيارة ألبين الجديدة تجعل سابقتها تبدو وكأنها "لعبة"

أطلقت ألبين رسميًا سيارتها الجديدة لموسم 2023 يوم الخميس الماضي والتي تختلف كثيرًا عن سابقتها لموسم 2022، ولا سيما حول نظام التعليق الخلفي، حيث استهدف الفريق تقليل وزن السيارة بأكبر قدر ممكن، لتتخطى في النهاية الحد الأدنى المسموح به.

كما ركّز قسم وحدة الطاقة في فيري كذلك على جانب الموثوقية خلال العطلة الشتوية بعد سلسلة المشاكل المحبطة التي ضربت الفريق في 2022.

وتعقيبًا على السيارة الجديدة قال أوكون: "إنها تمثّل تطويرًا جيدًا بالمقارنة مع العام الماضي".

وأضاف: "أنا شخص ميكانيكي جدًا، أعشق الاقتراب من التفاصيل على الهيكل وجانب التعليق وأنظر بعمق في كيفية صناعة الأجزاء".

وتابع: "ولو سأكون صريحًا، فإن سيارة 2022 بدت وكأنها لعبة بالمقارنة مع ما وصلنا إليه الآن مع السيارة الجديدة".

وأكمل: "كل شيء على السيارة الجديدة يبدو مثاليًا للغاية، من مستوى التفاصيل وروعة صنع الأجزاء من ناحية توفير الوزن وكذلك الحلول داخل قمرة القيادة وكل شيء".

وأردف: "يجب أن أقول بأنها مثيرة جدًا للإعجاب، التفاصيل في كل شيء وكيفية ترتيب الهيكل، إنها رائعة للغاية".

واختتم: "كل ذلك جيد في البداية من أجل الموثوقية، لكنه يعني كذلك أن الفريق حقق خطوة إلى الأمام من جديد. كانت هنالك خطوة من 2021 إلى 2022، والآن إنها خطوة كبيرة للغاية مع سيارة 2023. سنرى إذا ما سيُترجم ذلك في جانب الأداء، لكنه بالفعل تمثل خطوة إلى الأمام، هذا ما أراه".