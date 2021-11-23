أوكون سعيد بأنه "ردّ معروف" ألونسو في المجر من خلال دفاعه في سباق قطر

حصد أوكون قبل العطلة الصيفية فوزًا أوّل صادمًا في بودابست بعد انطلاقة مليئة بالحوادث شهدت تقدمّه إلى الصدارة.

وحاول أوكون الدفاع عن صدارته طيلة السباق في مواجهة سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، لكن الخطر الأكبر كان يكمن في لويس هاميلتون سائق مرسيدس القادم من الخلف.

لكن خلف سائق مرسيدس تواجد ألونسو، والذي تمكّن من حجز هاميلتون الأسرع بكثير لعدّة لفات، وهو ما منح أوكون مساحة تنفّس كافية لتحقيق الفوز، في حين نجح البريطاني في النهاية بالتقدّم إلى المركز الثالث فقط.

هذا وانعكست الأدوار في سباق جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان ألونسو هذه المرة على طريق حصد منصّة تتويجه الأولى خلال 7 سنوات، بينما لعب أوكون دور السائق المساعد في الخلف.

وكان سائقا ألبين على استراتيجية التوقف الواحد وتعرضا لضغط من سيرجيو بيريز الذي كان سريعًا مع استراتيجية التوقفين.

وأدرك أوكون الوضع الذي كان فيه عندما طلب منه الفريق عبر اللاسلكي أن يقوم بدوره ويحافظ على رباطة جأشه لحجز المكسيكي، وبالتالي منح ألونسو بعض المساحة الإضافية.

وعند سؤاله إذا ما شعر بالحاجة لرد المعروف إلى ألونسو على مساعدته في المجر، قال أوكون: "نعم، تمامًا. لقد سألت على اللاسلكي وقلت: إلى أي مدى يبتعد فرناندو في الأمام. وقال الفريق: أوو، أنت بحاجة للدفاع الآن".

وأضاف: "وقلت للفريق: نعم، لهذا كنت أسألكم يا رفاق،! أنا مدرك للموقف".

وتابع: "لهذا رغبت في القيام بأفضل ما لديّ لمحاولة إبطاء تشيكو بقدر الإمكان كي لا يتمكن من الهجوم على فرناندو بالقرب من نهاية السباق".

وأكمل: "لم يكن من السهل الدفاع هنا مثل بودابست كون المقاطع المستقيمة أطول وكان هو على إطارات أجدد، لذلك كانت الظروف مختلفة. لكنني سعيد بأنني أدّيت دوري ومنحت فرناندو بعضًا مما منحني في بودابست".