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فورمولا 1 / أخبار

أوكون: رينو توصلت إلى "أمر مميز" مع سيارتها في نهاية موسم 2020

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أوكون: رينو توصلت إلى "أمر مميز" مع سيارتها في نهاية موسم 2020

يشعر إستيبان أوكون أنه ومع فريقه رينو قد توصلا إلى "أمر مميز" نهاية موسم 2020 المنصرم في الفورمولا واحد.

احتاج الفرنسي إلى بعض الوقت لاستعادة سرعته بعد موسم أمضاه خارج الحلبة، حيث تأقلم مع خصائص سيارة رينو.

وبعد نجاحه بإغلاق الفارق خلف زميله دانيال ريكاردو، حقق أوكون منصة تتويج مع المركز الثاني في سباق جائزة الصخير الكبرى.

فقال تعقيباً على ذلك: "لقد كنا نختبر عدة أمور، سواء من جانبي أو جانب الفريق، أكثر مما كنا نفعل في بداية الموسم".

وأكمل: "بداية، كنت أحاول تشذيب أسلوب قيادتي والتأقلم مع كل شيء. للأسف في الفورمولا واحد هناك ضرورة لبذل الكثير من الوقت عبر العمل بشكل وثيقٍ مع مهندسيك والعمل على سيارتك، في نهاية المطاف ذلك يمنحك الثقة"

وتابع: "شعرتُ أنني بتّ أفضل بكثير في القسم الأخير للموسم، وكنت مسروراً من السيارة في البحرين أكثر من أي وقت مضى خلال الموسم".

وأردف: "شعرتُ حينها أن السيارة قوية. أعتقد أننا توصلنا إلى أمر مميز، وكان ذلك بكل تأكيد الطريق الصحيح".

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من جهة أخرى، أوضح أوكون أنّ يفهم التحدي الذي كان ينتظره مع سيارة رينو، حيث اضطر للعمل على بعض النواحي من الصفر.

فقال: "بشكل عام، السيارة ليست مماثلة لسيارة مرسيدس التي قدتها خلال التجارب، أو حتى ليست مثل سيارة فورس إنديا".

وأكمل: "طريقة خوض المنعطفات مختلفة بعض الشيء، وكذلك طريقة التلاؤم معها".

وتابع: "لذا كان عليّ تعلم بعض الأمور من الصفر. وكنت أتوقع أن السيارة ستناسبني مباشرة، لكن هذا لم يحصل".

واختتم: "السيارات مختلفة عن بعضها البعض. عليك إيجاد الطريقة الأفضل لاكتساب السرعة على مدار اللفة. من الواضح أن ذلك أمر تعلمته أكثر وأكثر مع مرور الموسم".

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