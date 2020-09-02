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أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

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أوكون: رينو بوسعها الآن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

أقنع أداء رينو في جائزة بلجيكا الكبرى سائقها إستيبان أوكون بأنّ الصانع الفرنسي بمقدوره الآن المنافسة على المركز الثالث في بطولة الصانعين في الفورمولا واحد.

ساهم أوكون وزميله دانيال ريكاردو في تسجيل رينو لأفضل نتائجها في التصفيات منذ عودتها كفريق مصنعي في بلجيكا، كما تقدم الثنائي لمنح الفريق المركزين الرابع والخامس في السباق.

وبناء على الأداء القوي الذي ظهرت به رينو على حلبة سبا، مع ارتفاع الآمال لسباق مونزا نهاية هذا الأسبوع كذلك، يرى أوكون فرصة في أن ينجح فريقه بإنهاء الموسم كأفضل البقية خلف ثنائي الصدارة مرسيدس وريد بُل.

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وتحتل رينو حاليًا المركز السادس في ترتيب الصانعين، لكنّها متأخّرة بتسع نقاط فقط خلف مكلارين صاحبة المركز الثالث.

وعند سؤاله إذا ما كان بمقدور رينو الضغط للتقدم إلى صدارة مجموعة الوسط والتواجد بالمركز الثالث خلف مرسيدس وريد بُل، قال أوكون: "نعم، بوسعنا بلوغ ذلك. نستطيع أن نفعل ذلك، فأمامنا 10 سباقات أخرى، ما نزال في بداية الموسم بشكل أو بآخر".

وأضاف: "أمامنا طريق طويلة، لكن من الرائع رؤية أنّنا دخلنا ضمن هذه المعركة بهذه الطريقة. نحن بحاجة إلى أن نتواجد في مراكز النقاط بشكل ثابت، حيث لا نريد سباقًا آخر مثل برشلونة بكل تأكيد. لكن وعندما تأتي فرصة كهذه، يكون من المهم أن نحصل على النقاط، وهذا ما قمنا به في سبا".

من جهته، قال ريكاردو أنّه "يتوقّع" عودة رينو بوتيرة قوية مرّة أخرى في جائزة إيطاليا الكبرى.

"أعتقد بأنّ ذلك متوقّع منا بكل تأكيد، فكما تعلمون، تلك حلبات منخفضة الارتكازية، حيث أعتقد بأنّ سنكون تنافسيين من جديد في مونزا نهاية هذا الأسبوع" قال الأسترالي.

وأكمل: "ذلك افتراض قوية بكل تأكيد على الأقل من جانبي".

في المقابل، أوضح أوكون أنّ أداءه في جائزة بلجيكا الكبرى مثّل دفعة كبيرة بالنسبة له، ولا سيّما بعد البداية الصعبة في موسم عودته للفورمولا واحد.

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فقال: "أعتقد بأنّ تلك النتيجة مشجّعة للغاية. أن تتواجد في خضم المنافسة مع ريد بُل، إنّه أمر رائع للغاية. نحتاج للقيام بذلك على نحوٍ مستمر".

واختتم: "يبدو أنّنا نقدم وتيرة سريعة بمجرد أن نعتمد ارتكازية منخفضة بعض الشيء. كنا كذلك في سيلفرستون وفي بلجيكا أيضاً. من المؤسف أنّه ليس هنالك سباقين في سبا، لكن ينبغي أن نكون سريعين في مونزا من جديد".

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