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أوكون: روسيا هو "أقوى سباقاتي" منذ عودتي إلى الفورمولا واحد

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أوكون: روسيا هو "أقوى سباقاتي" منذ عودتي إلى الفورمولا واحد

قال إستيبان أوكون أنّ سباق جائزة روسيا الكبرى كان الأفضل منذ عودته إلى الفورمولا واحد مدافعًا عن ألوان رينو - على الأقل حتّى توقّفه وانتقاله إلى الإطارات القاسية "هارد".

منطلقًا من المركز السابع، قفز أوكون ليقتنص المركز الرابع على الانطلاقة، حيث احتلّ ذلك المركز أمام زميله بالفريق دانيال ريكاردو حتى توقّف الأسترالي.

وبعد استمراره للفّتين إضافيتين قبل توقّفه، واجه أوكون وضعًا صعبًا على إطارات هارد، إذ وبعد بضع لفّات أخبره الفريق بأن يبدّل مركزه مع ريكاردو، قبل أن يخسر كذلك لصالح سيرجيو بيريز وشارل لوكلير في طريقه لإنهاء السباق في المركز السابع.

وعلى الرُغم من إحباطه إثر التراجع في الترتيب وخسارة ما حققه من مراكز، لكنّ الفرنسي ما يزال يرى بأنّه خاض سباقًا إيجابيًا.

حيث قال: "يُمكنني القول بأنّ القسم الأوّل من السباق كان على الأرجح الفترة الأقوى في موسمي حتّى الآن".

وأضاف: "قمت بانطلاقة جيّدة، ووتيرتي كانت قوية للغاية على إطارات سوفت بالمقارنة مع دانيال، حيث تمكّنت كذلك من الحفاظ على الإطارات لفترة أطول بعض الشيء، وكان ذلك شعورًا رائعًا بكل تأكيد".

وتابع: "لكن السباق صار أكثر صعوبة للأسف بعد التوقف والانتقال إلى إطارات هارد، حيث ما يزال أمامنا بعض الأمور لتحليلها في ذلك الجانب. كانت أمامنا فرصة لحصد المزيد من النقاط من جانبي. لكنّنا على طريقنا لبلوغ ذلك. ذلك السباق منحنا علامة جيّدة للغاية من خلال وتيرتنا الجيّدة في القسم الأول. ما تزال تلك نتيجة جيّدة رغم ما واجهناه في القسم الثاني".

يُشار إلى أنّ رينو ظهرت بأداء تنافسيّ على كل الحلبات مؤخّرًا، حيث حلّ ريكاردو رابعًا في مناسبتين، خامسًا وسادسًا في السباقات الأربعة الأخيرة، كمل سجّل أوكون النقاط في ثلاث من هذه المناسبات.

"أعتقد بأنّ هدفنا الأساسي هو أن نقدّم أداءً ثابتًا على كل الحلبات" قال أوكون.

وأكمل: "لدينا في الوقت الحالي فهمًا جيّدًا للسيارة وكيفيفة إعدادها، والمواضع التي نحتاج لتحسينها، كما قدمنا بعض التحديثات الصغيرة التي ساعدت في تحسين الأداء كذلك".

في المقابل، لم يُبدِ أوكون تخوّفًا من إمكانية خوض سباق نوربورغرينغ المُقبل ضمن أجواء ماطرة.

حيث قال: "سيكون وضعًا مختلفًا للغاية بالنسبة للإطارات، كما أنّ كل الأمور واردة الحدوث بالعودة إلى شمال أوروبا، مع الطقس وإمكانية هطول الأمطار. لكننا قادرون على تقديم أداء جيّد في الأمطار. حيث كانت السيارة قوية في برشلونة خلال التجارب الشتوية ضمن أجواء ماطرة. كما تأهّلت خامسًا في النمسا في الأمطار. لذلك وإذا ما أمطرت، ينبغي أن نكون في وضع جيّد كذلك".

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