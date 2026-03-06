أوكون: "رأسي سينفجر" من كمية المعلومات التي تتطلبها سيارات الفورمولا 1 الحالية

بدأت يوم الجمعة أولى حصص التجارب الحرة لعطلة نهاية أسبوع سباق في موسم الفورمولا 1 لعام 2026. ومع التغييرات العديدة التي أدخلتها القوانين الجديدة، خاصة في طريقة قيادة هذه السيارات، أصبحت مقاربة التجارب الحرة مختلفة عن المواسم السابقة.

ومع ذلك، وبما أن هذا هو السباق الأول تحت القوانين الجديدة، فإن العديد من الجوانب لا تزال غير واضحة بالنسبة للفرق. وعندما سُئل أوكون عن يوم الجمعة الأول في موسم 2026، والذي بدا على الورق جيدًا بعد إنهائه الحصتين في المركزين العاشر والحادي عشر، اعترف السائق الفرنسي أنه رغم تسعة أيام من التجارب الشتوية، لا تزال هناك قائمة طويلة جدًا من الأمور التي يجب تعلمها.

حيث قال مبتسمًا: "هناك الكثير التي تحدث. هناك الكثير من التفاصيل والتعقيدات. بصراحة، رأسي سينفجر الآن من كمية المعلومات الموجودة. هناك الكثير لاستيعابه، لكن هذا ما يجب علينا القيام به كسائقين".

وتابع: "كان من المثير القيادة على حلبة مختلفة لاختبار الشعور على السيارة. من ناحية التوازن، كان الوضع متذبذبًا إلى حد ما، وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي نحتاج إلى تحسينها".

هذا ويتمثّل أحد أكبر التحديات في بداية هذا الموسم في كيفية تعامل الفرق والسائقين مع نظام إدارة الطاقة الجديد. إذ سيلعب نشر الطاقة دورًا حاسمًا في السباق والتجارب التأهيلية، وسيكون عنصرًا مهمًا في السعي لتحقيق الأداء والنتائج يوم الأحد.

ومع ذلك، ورغم الأهمية المتزايدة لبعض الجوانب التقنية، شدد أوكون على أن الفرق والسائقين لا يمكنهم تجاهل الأساسيات في التحضير لعطلة نهاية الأسبوع.

حيث قال سائق هاس: "لحسن الحظ، تبدو سيارتنا جيدة من حيث التوازن. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب إصلاحها، لكننا لسنا بعيدين جدًا. لو كانت سيارة العام الماضي لكان الأمر مختلفًا تمامًا وأكثر صعوبة بكثير".

وأضاف: "لدينا مساحة أكبر قليلًا للعمل أو للتركيز على جانب واحد، وهذا أمر جيد. لكن لا يمكننا أن ننسى بقية الأمور. الشعور بالراحة في السيارة والحصول على أقصى تماسك من الإطارات. لذلك علينا التركيز على الأساسيات حقًا".